Konum gönderiyoruz: Alaçatı-Çeşme-Bodrum
Begonvillerin sardığı taş evler, masmavi denizin yeşille buluştuğu koylar… Yazın en sevdiğimiz lokasyonları Bodrum, Çeşme ve Alaçatı’da hızlı bir tura çıkıyoruz ve favorilerimizi işaretliyoruz. Bize katılın!
Hazırlayan: Senem Ay Bal
Begonvillerin sardığı taş evler, masmavi denizin yeşille buluştuğu koylar… Yaz planlarının en sevilen lokasyonlarından Bodrum, Çeşme ve Alaçatı’yı mercek altına aldık. Rüya gibi bu üç rotada hızlı bir tura çıktık ve haritada yeni adresleri, lezzet üslerini, konaklama önerilerimizi işaretledik!
CHERIE
Alaçatı’da yepyeni bir mekan kapılarını açtı: Cherie! İstanbul’da çok sevilen Neni Brasserie’nin kurucuları Ayhan Güneş, Mustafa Taşan ve Ozan-Başak Balaban’ın ortak projesi Cherie, kalabalıktan uzak olan konumu, ferah bahçesi ve menüsüyle çok iddialı. Günün her saatine özel lezzetler bulabileceğiniz mekanın menüsü günlük ve lokal malzemelerle destekleniyor. Kahvaltı için Belçika Waffle, Cherie Benedict, başlangıçlarda; keçi peynirli karamelize soğanlı tart, ana yemeklerde; odun ateşinde kaburga, dana madalyon aklınızda olsun. Mekan haftanın yedi günü açık. Hafta içi ve hafta sonu farklı konseptlerde DJ performanslarına da ev sahipliği yapıyor.
Tel: (0532) 670 79 97
HEMERA RESTAURANT
Reges Çeşme’de bulunan, muhteşem deniz manzarasına karşı nefis deniz ürünlerini sunan Hemera Restaurant, konuklarını iddialı bir gastronomik yolculuğa davet ediyor. Denizden, topraktan ve dalından tabağa lezzetler ile Ege’nin otları ve taze deniz ürünlerini burada deneyimleyebilirsiniz. Executive Şef Şamil Akşit sunumu ile Hemera Restaurant’da imza yemeklerinden körpe ıspanak ve roka yatağında Çeşme kaya barbunu mutlaka deneyin. Kral yengeci dört farklı tat ile birleştiren şef Hemera Restaurant’ın bir diğer imza yemeği ise yengeç tartar.
Tel: (0232) 292 00 00
CABBAR ALAÇATI
İşletmeci Serkan Koca, Nişantaşı’nda bulunan ve sevilen mekan Cabbar’ın bir başka şubesini de Alaçatı’ya taşıdı. Denize nazır Alaçatı Cabbar Port, açılır açılmaz kısa sürede çok sevildi. Mekanda klasikleşmiş lezzetlerin yanı sıra Ege yöresinin esintileri de var. Cabbar’da deniz havası alarak, ferah bir atmosferde lezzetli yemekler ve kokteyller tadabilirsiniz. Güzel müzik ve gün batımı manzarası da bu keyfe eşlik edecek.
Tel: (0532) 342 56 76