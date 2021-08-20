Konum gönderiyoruz: Alaçatı-Çeşme-Bodrum

CHERIE

Alaçatı’da yepyeni bir mekan kapılarını açtı: Cherie! İstanbul’da çok sevilen Neni Brasserie’nin kurucuları Ayhan Güneş, Mustafa Taşan ve Ozan-Başak Balaban’ın ortak projesi Cherie, kalabalıktan uzak olan konumu, ferah bahçesi ve menüsüyle çok iddialı. Günün her saatine özel lezzetler bulabileceğiniz mekanın menüsü günlük ve lokal malzemelerle destekleniyor. Kahvaltı için Belçika Waffle, Cherie Benedict, başlangıçlarda; keçi peynirli karamelize soğanlı tart, ana yemeklerde; odun ateşinde kaburga, dana madalyon aklınızda olsun. Mekan haftanın yedi günü açık. Hafta içi ve hafta sonu farklı konseptlerde DJ performanslarına da ev sahipliği yapıyor.

Tel: (0532) 670 79 97