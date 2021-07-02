Bahar Akıncı’dan 8 farklı rota ve 9 konaklama önerisi

Doğayla iç içe konaklama adresleri arayanlar için Bahar Akıncı’dan sekiz farklı rota, 9 konaklama önerisi…

BAHAR AKINCI

SEYAHAT YAZARI

@baharakinci

Yaz tatili için en sevdiğiniz lokasyonları öğrenebilir miyiz?

Fethiye: Binlerce yıllık Likya tarihinin izleri ile dolu. Tlos, Xantos, Pınara, Patara gibi antik şehirler; Fethiye’nin hemen merkezinde yer alan Amintas Kral Mezarları, uzun bisiklet yolları, Likya Yolu gibi muhteşem trekking rotaları, şehir merkezinden iki dakikada ulaşabileceğiniz ormanlar ve kumsallar Fethiye’de sizi bekliyor. Gastronomisi ile de iddialı Fethiye; her cuma kurulan köylü pazarı, balık hali, Yengeç, Grida, Hilmi gibi denizin üzerindeki nefis balık lokantaları; Sea Me gibi Bali’yi andıran lüks plajları ya da havlunuzla inebileceğiniz işletmesiz doğal koyları, Faralya, Yanıklar, Yeşil Üzümlü, İncir köy gibi bozulmamış köyleri, Babadağ’dan yamaç paraşütü seçeneği ile benim için Muğla’nın en kıymetli bölgesi.

İçinden antik şehir geçen köy; Yakaköy/Fethiye

Fethiye’ye 30 km uzaklıkta, yemyeşil bir dağ köyü Yakaköy. Burayı görülesi kılan en başta ormanları, buz gibi akan nehirleri, nehir kenarına kurulmuş irili ufaklı ahşap mesire yerleri ve Likya uygarlığının en önemli yerleşim yerlerinden biri olan Tlos Antik Kenti. Tlos, Yakaköy’ün hemen bitiminde, üç yanı sarp kayalık olan bir ovada konuşlanmış. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan kent; Girmeler Höyük Yerleşimi ve Tavabaşı Mağarası buluntuları, bu bölgede yaşayan insanların tarihini günümüzden 11 bin yıl öncesine götürüyor. İsmi, MÖ 14. yüzyıl Hitit belgelerinde Dlawa, Likya yazıtlarında ise Tlawa olarak geçiyor. Akropol alanında bulunan, tanrıların tanrısı olarak bilinen gök tanrısı Kronos’a adanmış Kronos Tapınağı, bu kentin önemini gösteriyor. Anadolu’da Kronos’a adanan başka bir tapınak bulunmuyor. Tlos’un ayakta kalan en önemli yapıları tiyatro ve stadyumu, büyük ve küçük hamamı, Nekropol alanı. Hem Yakaköy’ü, hem Tlos’u mutlaka görün.

Türkiye’nin en romantik köyü; Kaleköy

Antik Simena kentini de özenle içinde saklayan Kaleköy; Akdeniz’in en olağanüstü köylerinden biri. Kaş’ı geç, Üçağız’a doğru in. Belediye’nin otoparkına aracını koy, atla bir tekneye 10 dakika sonra büyüleyici güzellikteki Kaleköy’desin. Günübirlik de geliniyor ama konumuz romantizmse en az bir gece Kaleköy’de sevdiceğinle kesinlikle kalmalısın. Mehtap Pansiyon, Sahil Pansiyon, Kale Pansiyon, Teras Pansiyon kalabileceğin odalardan birkaçı. Sabah nefis bir kahvaltı da cabası. Gün boyu ister tekne turu yap ister tepedeki nefis kaleye tırman ister kral mezarları arasına turkuaz denize gir, ister kano kirala sonra da köyün lezzetli keçi sütü dondurmalarından ye. Ama gece, ah o gece… Dünyanın en parlak yıldızları Kaleköy’de. Sahil Restoran’da nefis mezeler, suyunda pişmiş balık; üzerine şezlonglara uzanma ve bir günlüğüne de olsa dünyanın bütün yükünü arkanda bırakma.

Bozburun Yarımadası’nın en uç noktası; Söğüt ve Taşlıca Köyü

Bozburun Yarımadası’nın en uç noktası. Ege ve Akdeniz arasında, doğallığı hiç bozulmamış bir cennet Söğüt Köyü. Yaklaşık 2000 kişilik bir nüfusu olan bu küçük köy, Marmaris’e iki saatlik bir uzaklıkta... Marmaris’ten çıkıp yeni Datça yoluna vardığınızda, Datça tarafına değil, Bozburun tarafına sapıp Hisarönü, Orhaniye, Selimiye ve Bozburun’dan geçerek varıyorsunuz Söğüt’e. Bozburun’dan sonrası biraz dar ve bakımsız bir yol. Ancak manzara ve yol boyu size eşlik eden keçiler ömre bedel. Yaz kış açık olan çiçek gibi tertemiz Yasemin Pansiyon’a yerleşip sahile doğru 100 adım yürüdüğünüzde yine yaz kış açık olan Yalıbaşı Restoran’ın nefis mezeleri, deniz ürünleri ya da kahvaltısı karşılayacak sizi. Bilgisayarınızı kucağınıza alıp denizin üzerindeki şezlonga uzandığınızda sonsuz bir mavilik önünüzde, kış güneşi içinizi ısıtacak. Sahil boyu bol bol yürüyüş yapıp Türkiye’nin istisnasız en iyi ahtapotunu pişiren Octopus Restoran’da akşam yemeği yiyebilirsiniz.

Ayvalık

Asırlarca bu topraklarda hüküm sürmüş pek çok medeniyet demek Ayvalık. Bu nedenle çok köklü bir tarihe sahip. Günümüzde ise özellikle halk arasında Macaron Mahallesi ismi verilen İsmet Paşa ve Barbaros Hayrettin Paşa caddelerinin kesişiminde ardı ardına açılan pansiyonlar, sanat galerileri, restore edilen konaklar, artizan ekmek fırınları, kahveciler ve pastaneler ile bir başka güzel. Ayvalık merkezindeki Taksiyarhis Anıt Müzesi’nin içi, neo-klasik üslupta, oldukça ihtişamlı ve zarif. 15. Yüzyılda inşa edilen eser, 2012 yılında Kültür Bakanlığı tarafından restore edildi. 19.yy’ın ikinci yarısında Rumlarca yapılan Cumhuriyetin ilanından sonra camiye dönüştürülen Çınarlı Cami ve Saatli Cami, olağanüstü mimarileri ile görülmeye değer. Ayvalık Macaron mahallesindeki en güzel dükkanlardan biri, 8 yıl önce ülkemize yerleşen Madridli Anna’nın açtığı seramik dükkanı. 1800’lü yıllarda inşa edilen Macaron Konağı, ismini mercanköşk bitkisinden alan Ayvalık Macaron Mahallesi’nin en güzel konak otellerinden biri. 2007 yılından bu yana açık olan Ayvalık Antika Pazarı, kış aylarında perşembe günleri, yaz aylarında cumartesi ve pazar günlerinde Barbaros Caddesi 8. ve 9. sokaklarda kuruluyor. Ayvalık pazarı ise perşembe günleri kuruluyor. Macaron Muhallebicisi’nin bademli muhallebi, sakızlı muhallebi, magnolia ve lorlu pasta gibi çeşitlerini tadabilirsiniz. Mor Salkım, Ayvalıklı kadınların elinden nefis Ege yemekleri sunuyor. Macaron Konağı içindeki Lokanta Ersin Şef; Ayvalık ve Kuzey Ege’nin zeytin, yerel peynir, yenilebilir otları ve deniz ürünleri ile harikalar yaratıyor.

Sıra dışı bir deneyim için Olympos!

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı belde, 1990’ların tatil köyü furyasını kazasız belasız ve betonsuz atlatmış ender yerlerden. 2000’lerin başına kadar yolunun olmaması ve halen çok şükür ki SİT alanı olması, bu sahilin uzun yıllar en büyük kurtarıcısı olmuş. Olympos’ta kısa bir açık hava müzesi turundan sonra karşınıza çıkan manzara harika: sağınızda devasa bir lahit, solunuzda içinde kaplumbağaların kafalarını çıkarıp balıkların zıpladığı dere, derenin denize açılmadan önce oluşturduğu lagünün etrafında pembe beyaz çiçekleriyle zakkum ağaçları ve Caretta Caretta’ların yumurtalarını bıraktığı muazzam sahil!

Adatepe Köyü / Kaz Dağları

Bir çam ormanının eteklerinde, zeytin ağaçları ile bezeli, tüm haneleri Selçuklu, Osmanlı ve Rum taş mimarisi özellikleri taşıyan, girişindeki vadide Zeus Altarı’nın olduğu 208 haneli bir köy Adatepe. Ege Denizi’nin doğu kıyısında, İda (Kaz) Dağı’nın batı yamaçlarında. Yüzyılların birikiminin oluşturduğu taş işçiliğinin örnekleri köydeki her binada hayranlık uyandıracak biçimde. Çevrede betonlaşmanın başlaması nedeniyle köy 1989 yılında SİT ilan edilmiş. Bugün, mevcut evlerden başka yeni ev yapılamıyor, ayakta olan evler aslına uygun restore ediliyor, yıkık durumda olan evler ise köydeki mimariye uygun olarak yeniden inşa ediliyor. Adatepe’yi bir günde rahatlıkla gezebilir; en tepeye dek tırmanıp Hüseyin Meral’in dükkanı Zeytin Sanat Evi’nde zeytin sütlü ılık profiterol tadabilir, köy meydanındaki çınar altında bir kahve ile soluklanıp zeytin sütü, zeytinyağı, zeytin kolonyası alabilirsiniz. Ama en iyi tarafı bir gece de olsa konaklamak...

Yeşilyurt Köyü, Kaz Dağları

Yeşilyurt Köyü’nde, yeni nesil, doğaya saygılı ahşap oteller, taş dokular ve alabildiğince korunmuş bir doğa var. Bize Rumlar’dan ve Türkmenler’den kalma bir miras. Deniz ile mesafesi 2 km olan bir dağ köyü. Pek çok taş ev restore edilmiş. ‘Yazgara Mola’ isimli küçük dükkan keçi sütünden fesleğenli, tarçınlı, zencefilli ev yapımı dondurma satıyor. Kafelerden Ege türküleri ya da caz tınıları sokağa yayılıyor. Hemen yanındaki Atölye’de çok güzel ahşap objeler satılıyor. Köyün en güzel sokaklarını gezin, bir kahvede soluklanın.

Görmeyi en çok istediğiniz ya da seyahat tutkunlarına önerebileceğiniz antik kentler, tarihi güzellikler hangileridir?

Binlerce yıllık Likya tarihinin izleri ile dolu Fethiye ve Antalya Kaş hattındaki Tlos, Xantos, Pınara, Patara gibi antik şehirler ve Fethiye’nin hemen merkezinde yer alan Amintas Kral Mezarları bu yaz tüm gezginlere görmesini tavsiye edeceğim antik kültür miraslarımız.

Yaz sezonu için okuma listenizde hangi kitaplar var…

John Madea, ‘Sadeliğin Yasaları’ Haruki Murakami, ‘Rüzgarın Şarkısını Dinle’ Dr. Joe Dispenza, ‘Kendiniz Olma Alışkanlığını Kırmak’ Dr. Deniz Şimşek, ‘Birim’ Mustafa Nuri, ‘Nehir ve Tüm Diğer Şeyler’ Sinem Sal, ‘Bizim Zamanımız’

Seyahat çantanızın vazgeçilmezlerini sorsak…

50 faktör güneş koruyucu, kahve termosu, su termosu, kitaplarım, mikrofiber havlum, sırt çantam, drone ve kameralarım, paletlerim.

“Keşke yine orada olsam!” dediğiniz, en unutamadığınız seyahatiniz hangisiydi?Kesinlikle Japonya! 2018 sonbaharında tek başıma sırt çantası le çıktığım 3 haftalık Japonya seyahati, bana başka bir gezegenin insanları olarak tanımlayabileceğim muhteşem Japon kültürünü tanıma fırsatı verdi.