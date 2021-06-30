Serda Büyükkoyuncu’dan Ege ve Akdeniz’den 21 otel (2021)

2021 yaz tatili öncesi otel önerileri, otel fikirleri arayanlar için Serda Büyükkoyuncu'dan 21 otel...

SERDA BÜYÜKKOYUNCU

SEYAHAT YAZARI

@serdabuyukkoyuncu

Yaz tatili için en sevdiğiniz lokasyonları öğrenebilir miyiz?

Dünyanın hemen hiçbir yerinde böylesi uzun bir rota yok tatil yapabileceğiniz. Eğer yaz sıcaklarını sevenlerdenseniz kendinize başta Fethiye ve Göcek olmak üzere yüzlerce seyahat rotası çıkarabilirisiniz. Ama ‘ben daha ılıman iklim sevenlerdenim’ diyorsanız Çanakkale Eceabat’taki bağ rotaları ve bağların ortasına konumlanmış otelleri, dünyanın ilk güzellik yarışmasının yapıldığı Adatepe ve Kazdağları’nı önerebilirim.

Görmeyi en çok istediğiniz ya da seyahat tutkunlarına önerebileceğiniz antik kentler, tarihi güzellikler hangileridir?

Doğruyu söylemek gerekirse ülkemizde görmediğim antik kent kalmadı sanırım. Ama görmemiş olanlara elbette ki Troya’yı, Efes’i, Likya Yolu üzerindeki tarihi antik kentleri önerebilirim.

Yaz sezonu için okuma listenizde hangi kitaplar var…

‘Dünya Mimarlık Tarihi’, ‘Ezoterizm’ ve ‘Felsefe Tarihi’ şu sıralarda okuduklarım. Bir de yazdıklarım var tabii. 4 ciltlik Dünya Mitoloji Tarihi yazıyorum. Ama eğlenceli ve elinizden bırakamayacağınız türde kitaplar… Benim @serdabuyukkoyuncu instagram hesabımı takibe alırlarsa okuyucular, epeyi bir ipucu elde ederler diye düşünüyorum.

Seyahat çantanızın vazgeçilmezlerini sorsak…

Aşırı düzenli bir bilgisayar mühendisi olarak başta bilgisayarım olmak üzere seyahatte lazım olabilecek tüm tablet, kablo, yedek telefon, bolca flash bellek türü aksam çantamın ilk vazgeçilmezleri. Müzik tarihi seminerleri veren biri olarak elbette ki yedekli Bluetooth ses sistemi. Kokular konusundaki takıntılarım sebebiyle ikizler burcu birine yakışır şekilde her ruh halime uygun kokular. Ve bir de hijyen takıntılarım sebebiyle günde birkaç kez duş alırım ve her duş sonrası yeni kıyafet giyerim. Bu sebeple bol, çok bol giysi. Kitaplarımı söylemeye gerek bile duymuyorum. Mini bir kütüphaneyle gezerim çünkü.

“Keşke yine orada olsam!” dediğiniz, en unutamadığınız seyahatiniz hangisiydi?

Maldivler. Kaldığım tesis bir adaydı. Deniz uçağı ile gidiliyor. Modern ama ilkel standartlarda bir sistem kurmuşlardı. Adada ayakkabı kullanılmıyor. Yalınayak dolaşıyorsunuz. Kapınızdaki tahta bisikletlerle ormanın içinden geçerek sosyal tesislere ulaşıyorsunuz. Kral, prens, devlet başkanı gibi pek çok önemli insan var ama herkes birbirine ön adıyla hitap ediyor. Binlerce mum ile aydınlatılan kumsallarda yemek yiyorsunuz. Beyaz ve turkuazın tüm tonları bir arada cennet gibi bir yer.