Serda Büyükkoyuncu’dan Ege ve Akdeniz’den 21 otel (2021)

Serda Büyükkoyuncu’dan Ege ve Akdeniz’den 21 otel (2021)
Seyahat tutkunu Serda Büyükkoyuncu, sevdiği rotaları, Ege ve Akdeniz’de görülmesi gereken tarihi güzellikleri ve otel önerilerini anlattı. İşte Serda Büyükkoyuncu’dan Ege ve Akdeniz’de tatil yapmak isteyenler için 21 otel önerisi
2021 yaz tatili öncesi otel önerileri, otel fikirleri arayanlar için Serda Büyükkoyuncu'dan 21 otel...
SERDA BÜYÜKKOYUNCU
SEYAHAT YAZARI
@serdabuyukkoyuncu
Yaz tatili için en sevdiğiniz lokasyonları öğrenebilir miyiz?
Dünyanın hemen hiçbir yerinde böylesi uzun bir rota yok tatil yapabileceğiniz. Eğer yaz sıcaklarını sevenlerdenseniz kendinize başta Fethiye ve Göcek olmak üzere yüzlerce seyahat rotası çıkarabilirisiniz. Ama ‘ben daha ılıman iklim sevenlerdenim’ diyorsanız Çanakkale Eceabat’taki bağ rotaları ve bağların ortasına konumlanmış otelleri, dünyanın ilk güzellik yarışmasının yapıldığı Adatepe ve Kazdağları’nı önerebilirim.
Görmeyi en çok istediğiniz ya da seyahat tutkunlarına önerebileceğiniz antik kentler, tarihi güzellikler hangileridir?
Doğruyu söylemek gerekirse ülkemizde görmediğim antik kent kalmadı sanırım. Ama görmemiş olanlara elbette ki Troya’yı, Efes’i, Likya Yolu üzerindeki tarihi antik kentleri önerebilirim.
Yaz sezonu için okuma listenizde hangi kitaplar var…
‘Dünya Mimarlık Tarihi’, ‘Ezoterizm’ ve ‘Felsefe Tarihi’ şu sıralarda okuduklarım. Bir de yazdıklarım var tabii. 4 ciltlik Dünya Mitoloji Tarihi yazıyorum. Ama eğlenceli ve elinizden bırakamayacağınız türde kitaplar… Benim @serdabuyukkoyuncu instagram hesabımı takibe alırlarsa okuyucular, epeyi bir ipucu elde ederler diye düşünüyorum.
Seyahat çantanızın vazgeçilmezlerini sorsak…
Aşırı düzenli bir bilgisayar mühendisi olarak başta bilgisayarım olmak üzere seyahatte lazım olabilecek tüm tablet, kablo, yedek telefon, bolca flash bellek türü aksam çantamın ilk vazgeçilmezleri. Müzik tarihi seminerleri veren biri olarak elbette ki yedekli Bluetooth ses sistemi. Kokular konusundaki takıntılarım sebebiyle ikizler burcu birine yakışır şekilde her ruh halime uygun kokular. Ve bir de hijyen takıntılarım sebebiyle günde birkaç kez duş alırım ve her duş sonrası yeni kıyafet giyerim. Bu sebeple bol, çok bol giysi. Kitaplarımı söylemeye gerek bile duymuyorum. Mini bir kütüphaneyle gezerim çünkü.
“Keşke yine orada olsam!” dediğiniz, en unutamadığınız seyahatiniz hangisiydi?
Maldivler. Kaldığım tesis bir adaydı. Deniz uçağı ile gidiliyor. Modern ama ilkel standartlarda bir sistem kurmuşlardı. Adada ayakkabı kullanılmıyor. Yalınayak dolaşıyorsunuz. Kapınızdaki tahta bisikletlerle ormanın içinden geçerek sosyal tesislere ulaşıyorsunuz. Kral, prens, devlet başkanı gibi pek çok önemli insan var ama herkes birbirine ön adıyla hitap ediyor. Binlerce mum ile aydınlatılan kumsallarda yemek yiyorsunuz. Beyaz ve turkuazın tüm tonları bir arada cennet gibi bir yer.
BIBLOS RESORT
ALAÇATI
Sofistike bir konaklama deneyimi sunan Biblos, Alaçatı’nın tipik taş mimarisiyle uyumlu bir dekorasyona sahip. Biblos’ta bir lüks termal SPA olan Alatia SPA da hizmet veriyor. Her biri Ege’nin ferahlatıcı ihtişamını yansıtan anıtlar gibi, Biblos süitleri ve odaları sizi Alaçatı’nın tarih, doğa ve kültürle dolu canlı dokusuna davet ediyor. Otel, konuklarına iddialı bir gastronomik deneyim de vaad ediyor. Özenle seçilmiş malzemeler Biblos şeflerinin yaratıcılığıyla buluşuyor. Ege restoranı Olea; Akdeniz mutfağından yemekler ve deniz ürünleri tadabileceğiniz Gardenias Restaurant; kokteylleriyle La Playa Beach Bar; lezzetli dondurmaları, makaronları ile Biblos Marquise; havuz başı keyfi için Coco’s Pool Bar Biblos’ta sizi bekleyen adreslerden… Siz de keşfedin.
Alaçatı, İzmir
Tel: (0232) 335 00 00
biblosresorts.com
@biblosresortalacati
REGES ÇEŞME
ÇEŞME
Marriott otel grubuna ait The Luxury Collection markasının Türkiye’deki üçüncü, İzmir’de ise ilk oteli olan Reges, a Luxury Collection Resort & Spa, lüksü tanımlayan servis anlayışı ile öne çıkıyor. The Luxury Collection markasının otantik deneyim ve zarafet yaklaşımını misafirlerine lüks bir konaklama deneyimi olarak sunan Reges Çeşme’de Hemera ve Safran restoranların Ege deniz mahsulleri ve İtalyan mutfağının nefis lezzetlerinin tadını çıkarabilirsiniz. Sahilinde kişiye özel kabanalarında sakin ve huzur dolu bir tatil deneyimi de yaşayabilirsiniz. Spa Reges’in imza bakımlarından oluşan özel Spa menüsü de keşfetmeye değer.
Boyalık, Çeşme, İzmir
Tel: (0232) 292 00 00
eges.com.tr
@regescesme
CLUB MARVY
ÖZDERE/İZMİR
Çam ve palmiye ağaçlarıyla korunan, eşsiz kum plajlara sahip İzmir’in Kesre Koyu’nda, mimariden gastronomiye kadar her noktada yerel değerlerle sadeliği harmanlayan Club Marvy, konuklarına sunduğu tatil kültürünün yanı sıra, aynı zamanda onlar için ilham kaynağı da oluyor. Açıldığı 2017 yılından bugüne tatil deneyimini her yıl bir adım daha öteye götürmeyi hedefleyen Club Marvy, 2021 yazında misafirleri için çiftlik turlarından kültür gezilerine çok geniş bir skalada deneyim alternatifleri planlıyor. Club Marvy, muhteşem bir doğaya yayılan 180 dönümlük arazisinde, 339 oda ve 3 penthouse’u ile misafirlerine kalabalıklardan uzak, eğlenceli bir tecrübe vadediyor.
Kesre Koyu, Özdere, İzmir
Tel: (0232) 797 63 64
clubmarvy.com
@clubmarvy