Saffet Emre Tonguç’tan Çanakkale’den Antalya’ya 20 butik otel önerisi (2021)
Tarihçi, profesyonel rehber, ‘Butik Oteller Türkiye’ kitabının yazarı Saffet Emre Tonguç hem seyahata dair sorularımızı yanıtladı hem de bu yaz için rota ve otel önerilerini anlattı!
2021 yaz tatili öncesi butik otel önerileri, fikirleri arayanlar için Saffet Emre Tonguç'tan öneriler var... ‘Butik Oteller Türkiye’ kitabının yazarı Saffet Emre Tonguç hem seyahata dair sorularımızı yanıtladı hem de bu yaz için rota ve otel önerilerini anlattı:
SAFFET EMRE TONGUÇ
@saffetemretonguc
saffetemretonguc.com
Yaz tatili için rota ve otel önerilerinizi öğrenebilir miyiz?
İstanbul’dan çıktıktan sonra ilk gidilecek yerlerden biri Silivri. Burada Grandma’s Wonderland diye harika bir otel var. Ondan sonra tavsiye edeceğim bir başka otel ise Kırklareli’nde Bakucha Vineyard Hotel. Eğer glamping’e meraklıysanız İğneada’da önerim; Longosphere. Gökçeada’da Anemos’u tavsiye ediyorum. Ayvacık’ta Simurg Inn. Assos’ta İda Costa, Cunda’da Cunda Despot Evi, Urla’da Manej Urla. Alaçatı’da bilindiğin dışında birkaç otel önerim olacak: Kapari Hotel, Nefes Alaçatı Hotel, Rumevi; Selçuk’ta Akhantus Hotel; Bodrum’da Eskiceshme, Boho Otel; Akyaka’da The River House; Datça’da Koca Ev; Marmaris’te, Golden Key Bördübet, Dionysos Village Hotel; Selimiye’de Vira Demir, Beyaz Güvercin; Bozburun’da Karia Bell, MiaMai Butik Hotel; Göcek’te Layla Göcek; Fethiye’de Yacht Boheme Hotel, Hotel Unique; Faralya’da Perdue, Kabak Dome; Patara’da Primadonna; Kalkan’da Fidanka; Kaş’ta Denizfeneri Lighthouse; Çıralı’da Olympos Lodge; Antalya’da Ruin Adalia.
İstanbul’dan Antalya’ya uzanan bu rota üzerinde seyahat tutkunlarına görmelerini önereceğiniz antik kentler, tarihi güzellikler hangileridir?
Troya Müzesi mutlaka görülmeli. İnanılmaz bir müze. Kaz Dağları’nın olduğu bölgede Antandros Antik Kenti görülebilir. Bergama, etkileyici yerlerden biri. Efes Antik kenti ziyaret edilmesi gereken yerlerden. Efes gibi Pamukkale de ışıklandırıldı, böylece bu iki ören yerini gece de gezmek mümkün. Pamukkale civarına gitmişken, Afrodisyas görülmeli. Yine bu rotada aşağıya doğru giderken, Priene, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ve Bodrum Kalesi mutlaka görülmeli. Tekne turu ile hem İztuzu Plajı’na gidilebilir hem de Kaunos ziyaret edilebilir. Patara da mutlaka görülmesi gereken yerlerden. Kaleköy, Mira, Olympos ve Phaselis de görülmeli.
Hangi kitapları önerirsiniz seyahat tutkunlarına?
Zeynep Özyılmazel, ‘Beklenmeyen(e) Yazılar’ Cansu Canan Özgen, ‘Dalgakıran’ Halikarnas Balıkçısı ve Azra Erhat’ın kitapları Ekrem Akurgal, ‘Ancient Civilizations and Ruins of Turkey’ Ve benim tavsiyelerimle gezmek ve keşfetmek isteyenlere de ‘Ayrıcalıklı Rotalar Türkiye’ ve ‘Butik Oteller Türkiye’ kitaplarımı öneririm.
Seyahat çantanızın vazgeçilmezlerini sorsak…
Portatif hoparlör, kulaklık, gideceğim yerle ilgili rehber kitap, güneş kremi, ajanda.
“Keşke yine orada olsam!” dediğiniz seyahatiniz hangisiydi?
Geçtiğimiz yıl, Kaya Palazzo Belek’te geçirdiğimiz tatil etkileyiciydi; kaldığımız oda ve servis güzeldi. Ama en önemlisi annemle beraber gittiğim bir tatildi. Aile tatillerini çok önemsiyorum. İş tempom dolayısıyla çok seyahat ettiğim için, diğer zamanlarda mümkün olduğu kadar sevdiğim insanlara vakit ayırmaya çalışıyorum.
Not: Listenin ardından Elele arşivinden En iyi 50 butik otel ile Serda Büyükkoyuncu’dan Ege ve Akdeniz’den 21 otel (2021) haberlerimize de bakabilirsiniz.
HOTEL CAELİ
ECEABAT
Hotel Caeli, gustosu olan bir otel. Sadece otel değil; yerli ve yabancı sanatçıların eserleriyle dolu bir sanat galerisi, gelişmiş damak zevklerine hitap eden ayrıcalıklı bir lezzet dünyası. Otelde, dünyaca ünlü yerli ve yabancı sanatçılara ait 36 eser var. Hotel Caeli’de 15 deluxe, 5 süit, 1 tower süit olmak üzere 21 konaklama birimi var. Hepsi akıllı oda olarak düzenlenmiş. Doğayla bu kadar baş başa tatil yaparken, teknolojinin tüm nimetlerinin size eşlik etmesi, konforlu detaylar olarak karşınıza çıkıyor. Süit odaların hepsi birbirinden farklı dekore edilmiş; tower süit’te şımartan birçok detayın yanı sıra çağdaş sanat eserleri yer alıyor. Mutfak ise Caeli’de başlı başına bir deneyim. Kendi çiftlikleri var ve ekolojik tarım yapıyorlar. Çiftliklerinde yetişen sebze ve meyveler, usta şeflerin elinde bir lezzet şölenine dönüşüyor.
Kumköy, Eceabat, Çanakkale
Tel: (0286) 854 83 39
portacaeli.com.tr
@caeliexperience
ANEMOS HOTEL
GÖKÇEADA
Gökçeada, Türkiye’nin en büyük adası. Sokakları Ege’nin iki yakasına ait kültürlerin izleri ile dolu. Baktığınız her yerde farklı kelimelerle, farklı yemeklerle, farklı isimlerle ve farklı mimariyle karşılaşırsınız. Her birinin havası üzerinize sindikçe hem hafifleyecek hem keyifleneceksiniz... İşte Anemos’un atmosferi de tam böyle yani adanın bir yansıması. Gökçeada’nın eksik olmayan tatlı esintisinin keyfini bahçesinde çıkarabilir, havuzda serinledikten sonra bir kitabın sayfaları arasında kaybolmanın tatlı huzurunu yaşayabilirsiniz. Otelin geneline ve odalara sadelik hâkim. Asıl ihtiyacı sakin bir kaçış olanların; güzel yemekler, güler yüzlü insanlar ve temiz hava bana yeter diyenlerin seveceği bir mola verme durağı...
Yukarı Kaleköy, Gökçeada, Çanakkale
Tel: (0286) 887 37 29
anemos.com.tr
@anemoshotelimvros
İDA BLUE
ADATEPE
Taş mimarinin insana kendini yalıtılmış ve mutlu hissettiren bir yanı var. Sanki çevrenize, gönlünüze göre bir duvar örmüşsünüz de içeride kalmasını istemediğiniz ne varsa taşların ardında bırakmışsınız gibi... İda Blue Otel, tam da böyle bir etki bırakıyor üstünüzde. Restore edilmiş 3 Rum evinde adını bahçedeki bitkilerden alan odalarda kalıyorsunuz. Binalardan birinde 4, diğerinde 3 oda var. Biri ise villa tipi kullanım olacak şekilde müstakil düzenlenmiş. 2020’de ekledikleri bir bölümde 4 odaları daha bulunuyor. Odaların dekorasyonunda eskiye ait hatıra yüklü parçalar kullanılmış. Yöreden toplanan çeyiz sandıkları, ahşap sandalyeler ve dahası... Geçmişi bugüne taşıyan özenli dokunuşlar her yerde... Bahçesinde vakit geçirmek ise başlı başına keyif. Uzaklardan gelen bir horoz ötüşü, kuşların dinmeyen cıvıltısı, uçuşan kelebekler ve Kaz Dağları’nın bin bir çeşit kokusunu harmanlayıp armağan gibi sunan tatlı rüzgarı, bahçenin ev sahipleri olarak bekliyor.
Adatepe, Ayvacık, Çanakkale
Tel: (0286) 752 10 45
idablue.com.tr
@adatepeidablue