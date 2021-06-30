Saffet Emre Tonguç’tan Çanakkale’den Antalya’ya 20 butik otel önerisi (2021)

2021 yaz tatili öncesi butik otel önerileri, fikirleri arayanlar için Saffet Emre Tonguç'tan öneriler var... ‘Butik Oteller Türkiye’ kitabının yazarı Saffet Emre Tonguç hem seyahata dair sorularımızı yanıtladı hem de bu yaz için rota ve otel önerilerini anlattı:

SAFFET EMRE TONGUÇ

@saffetemretonguc

saffetemretonguc.com

Yaz tatili için rota ve otel önerilerinizi öğrenebilir miyiz?

İstanbul’dan çıktıktan sonra ilk gidilecek yerlerden biri Silivri. Burada Grandma’s Wonderland diye harika bir otel var. Ondan sonra tavsiye edeceğim bir başka otel ise Kırklareli’nde Bakucha Vineyard Hotel. Eğer glamping’e meraklıysanız İğneada’da önerim; Longosphere. Gökçeada’da Anemos’u tavsiye ediyorum. Ayvacık’ta Simurg Inn. Assos’ta İda Costa, Cunda’da Cunda Despot Evi, Urla’da Manej Urla. Alaçatı’da bilindiğin dışında birkaç otel önerim olacak: Kapari Hotel, Nefes Alaçatı Hotel, Rumevi; Selçuk’ta Akhantus Hotel; Bodrum’da Eskiceshme, Boho Otel; Akyaka’da The River House; Datça’da Koca Ev; Marmaris’te, Golden Key Bördübet, Dionysos Village Hotel; Selimiye’de Vira Demir, Beyaz Güvercin; Bozburun’da Karia Bell, MiaMai Butik Hotel; Göcek’te Layla Göcek; Fethiye’de Yacht Boheme Hotel, Hotel Unique; Faralya’da Perdue, Kabak Dome; Patara’da Primadonna; Kalkan’da Fidanka; Kaş’ta Denizfeneri Lighthouse; Çıralı’da Olympos Lodge; Antalya’da Ruin Adalia.

İstanbul’dan Antalya’ya uzanan bu rota üzerinde seyahat tutkunlarına görmelerini önereceğiniz antik kentler, tarihi güzellikler hangileridir?

Troya Müzesi mutlaka görülmeli. İnanılmaz bir müze. Kaz Dağları’nın olduğu bölgede Antandros Antik Kenti görülebilir. Bergama, etkileyici yerlerden biri. Efes Antik kenti ziyaret edilmesi gereken yerlerden. Efes gibi Pamukkale de ışıklandırıldı, böylece bu iki ören yerini gece de gezmek mümkün. Pamukkale civarına gitmişken, Afrodisyas görülmeli. Yine bu rotada aşağıya doğru giderken, Priene, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ve Bodrum Kalesi mutlaka görülmeli. Tekne turu ile hem İztuzu Plajı’na gidilebilir hem de Kaunos ziyaret edilebilir. Patara da mutlaka görülmesi gereken yerlerden. Kaleköy, Mira, Olympos ve Phaselis de görülmeli.

Hangi kitapları önerirsiniz seyahat tutkunlarına?

Zeynep Özyılmazel, ‘Beklenmeyen(e) Yazılar’ Cansu Canan Özgen, ‘Dalgakıran’ Halikarnas Balıkçısı ve Azra Erhat’ın kitapları Ekrem Akurgal, ‘Ancient Civilizations and Ruins of Turkey’ Ve benim tavsiyelerimle gezmek ve keşfetmek isteyenlere de ‘Ayrıcalıklı Rotalar Türkiye’ ve ‘Butik Oteller Türkiye’ kitaplarımı öneririm.

Seyahat çantanızın vazgeçilmezlerini sorsak…

Portatif hoparlör, kulaklık, gideceğim yerle ilgili rehber kitap, güneş kremi, ajanda.

“Keşke yine orada olsam!” dediğiniz seyahatiniz hangisiydi?

Geçtiğimiz yıl, Kaya Palazzo Belek’te geçirdiğimiz tatil etkileyiciydi; kaldığımız oda ve servis güzeldi. Ama en önemlisi annemle beraber gittiğim bir tatildi. Aile tatillerini çok önemsiyorum. İş tempom dolayısıyla çok seyahat ettiğim için, diğer zamanlarda mümkün olduğu kadar sevdiğim insanlara vakit ayırmaya çalışıyorum.

Not: Listenin ardından Elele arşivinden En iyi 50 butik otel ile Serda Büyükkoyuncu’dan Ege ve Akdeniz’den 21 otel (2021) haberlerimize de bakabilirsiniz.