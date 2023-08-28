Türkiye'nin saklı koyları ve plajları: Bu saklı plajları görmeden yazı bitirmeyin!
Ülkemizde yer alan farklı ve gizli birçok plaj ve koy bulunuyor. Sizler için derlenen Türkiye'nin saklı plajları listesi ile ülkemizin saklı köşelerini göreceksiniz!
Şehirlerin kalabalığı insanlar tarafından popüler olan plajların ve koyların kalabalıklaşmasına sebep olur. Sakin bir yerde denize girmek ve güneşlenmek isteyen kişiler ise şehirdeki saklı cennetlerin arayışın girerler. Kimsenin duymadığı harika ötesi Türkiye'nin saklı plajlarını sizler için araştırdık. İşte Türkiye'nin saklı plajları listesi ile ülkemizin saklı köşeleri...
1. Phaselis Koyu
Antalya’ya yaklaşık 58 km. Kemer’e 12 km. mesafedeki eski bir Likya Antik Kenti olan Phaselis, tarih ve doğanın mükemmel birlikteliğini yansıtan enfes doğal güzellikleri ile ön plana çıkıyor. Phaselis Koyu, masmavi berrak sularında bol miktarda balık çeşidini görebileceğiniz, dingin ve sakin denizi ile dikkat çekiyor.
2. Kabak Koyu
Kabak Koyu, dünyanın koruma altına alınmış olan 100 dağ arasında bulunan Babadağ’ın eteklerinde, yaban hayatı, endemik bitki çeşitliliği ve 200 metrelik koyu ile özellikle de genç seyahat severlerin tercih ettiği bir doğa harikasıdır. Fethiye merkeze 33 km uzaklıkta ve Uzunyurt (Faralya) köyünün Akdeniz’le birleştiği bakir bir koyda konumlanan Kabak koyu, son yıllarda kamp tutkunlarının en çok tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor.
3. Gizli Liman Koyu
Gizli Liman Koyu, Çanakkale’ye bağlı Gökçeada ilçesinde, Uğurlu Köyü’nde yer alan doğal bir koydur. Uğurlu Köyü’nden geçip, balıkçı limanından sağa dönüldüğünde karşınıza çıkan koyda, köylüler tarafından, şezlong, şemsiye, duş ve WC hizmetleri veriliyor. Gizli Liman Koyu, tertemiz berrak denizi ve el değmemiş doğasıyla hayran kalacağınız harika bir yer! Gökçeada ile arasında 25 kilometre mesafe bulunan Gizli Liman Koyu’nda dilerseniz kamp kurup, konaklayabilir; kalabalıktan uzak, sessiz, sakin ve dingin bir tatil geçirebilirsiniz.