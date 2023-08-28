Türkiye'nin saklı koyları ve plajları: Bu saklı plajları görmeden yazı bitirmeyin!

2. Kabak Koyu

Kabak Koyu, dünyanın koruma altına alınmış olan 100 dağ arasında bulunan Babadağ’ın eteklerinde, yaban hayatı, endemik bitki çeşitliliği ve 200 metrelik koyu ile özellikle de genç seyahat severlerin tercih ettiği bir doğa harikasıdır. Fethiye merkeze 33 km uzaklıkta ve Uzunyurt (Faralya) köyünün Akdeniz’le birleştiği bakir bir koyda konumlanan Kabak koyu, son yıllarda kamp tutkunlarının en çok tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor.