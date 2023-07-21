Güneşle randevu

2023 ilkbahar/yaz trendlerinden favori stil parçalarınız hangileri?

Düşük bel jean, transparan bluz ve asimetrik elbiseler.

Bu sezon boyunca hangi rengi stilinizde mutlaka nasıl göreceğiz?

Mavi rengini ve tonlarını çok seviyorum. Aslında kobalt mavisine de bu ilkbahar/yaz mevsiminde çok rastlayacağız gibi görünüyor. Bir aksesuar, ayakkabı ya da bir elbiseyle bu rengi stilimde mutlaka kullanacağım.

İmza yaz aksesuarlarınızı öğrenebilir miyiz?

Yves Saint Laurent güneş gözlüğüm, vintage küpelerim ve sanırım yine bandana!

Yaz tatili modunuz genellikle eğlence ve keşif üzerine mi, yoksa tembellik hakkınızı sonuna kadar kullanır mısınız?

İkisini de verimli bir şekilde gerçekleştirmiş olmak aslında. Hem keşfederken eğlenmek isterim hem de tamamen dinlendirici bir tatil olmasını… Como, ikisi için de ideal bir rota olabilir.

Tatil bavulunuza mutlaka neleri eklersiniz?

Tabii ki güneş koruyucum, takılarım, mini bir elbise, keten pantolon, oversize bir keten gömlek ve mini çanta.

Yaz için favori üç güzellik ürününüz hangileri?

Caudalie Beauty Elixir yüz spreyi, güneş koruyucusu ve dudak parlatıcısı.

Hayalimde…

Fonda The Best Part çalıyor.

Yanımda İdo var.

Elimde chipotle torbası tutuyorum.

İlerideki tabelada Brickell yazıyor.

Üzerimde denim etek var.

Burnuma donut kokusu geliyor.

Akşamki menüde portakal soslu tavuk var.