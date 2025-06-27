Güneşlenmek için en iyi 2 saat aralığı

Öte yandan 2012 tarihli bir araştırmaya göre güneş kremlerinin en kritik olduğu saatler 10.00-14.00 arasıdır. Çünkü, güneş ışınlarının en güçlü olduğu saat dilimi 10.00 ile 14.00 arasıdır. Araştırma "Güneşe çıkmadan 15-30 dakika önce güvenilir ve koruma faktörü yüksek güneş kremlerinizi sürün. Güneş kreminizi az iki saatte bir, suya girdiyseniz daha sık tekrar uygulayın" önerisinde de bulunuyor.