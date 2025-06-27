Güneşlenmek için en iyi 2 saat aralığı
Bronz bir ten pek çok kişinin yaz tatilinden beklentisi... Ancak bir de işin sağlık yönü var. Peki, sağlıklı şekilde güneşlenmek için günün en uygun saatleri hangileri? Birlikte bakalım...
Güneşin kemik gelişiminden bağışıklık sistemine, vücudun biyolojik saatinden ruh sağlığına kadar pek çok yararı var. Bu nedenle güneşten kaçmak değil ama doğru zamanlarda güneşlenmek önemli.
Bu konuda Aile Hekimi Uzman Dr. Tuba Efe, "Özellikle 10.00-16.00 saatleri arasında etkili olan yoğun UV ışınları, cilt hücrelerinde DNA hasarına yol açabilir. Bu hasar zamanla melanom ve diğer cilt kanserleri başta olmak üzere çeşitli hastalıklara zemin hazırlar. Güneşin tetiklediği oksidatif stres, bağışıklık sistemini baskılayabilir. Ayrıca göz sağlığı açısından da uzun süreli UV maruziyeti katarakt ve makula dejenerasyonu gibi ciddi rahatsızlıklara neden olabilir" diyor.
Ona göre güneşlenmek için en faydalı 2 saat aralığı şöyle:
06.00-10.00
16.00-19.00
Öte yandan 2012 tarihli bir araştırmaya göre güneş kremlerinin en kritik olduğu saatler 10.00-14.00 arasıdır. Çünkü, güneş ışınlarının en güçlü olduğu saat dilimi 10.00 ile 14.00 arasıdır. Araştırma "Güneşe çıkmadan 15-30 dakika önce güvenilir ve koruma faktörü yüksek güneş kremlerinizi sürün. Güneş kreminizi az iki saatte bir, suya girdiyseniz daha sık tekrar uygulayın" önerisinde de bulunuyor.