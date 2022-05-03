Güzelliğe imza atan kadınlar

GRACE KELLY’NİN PORSELEN CİLDİ

Güzelliği, zarafeti ve başarısı ile bir döneme imza atmış kadınlardan biri o. Aldığı ödüllerle sinemanın ve tiyatronun en gözde isimlerinden biri olmayı başaran Grace Patricia Kelly, aynı zamanda gerçek bir prenses. Monako Prensi III. Rainier ile evlenerek Monaco Prensesi unvanını alan güzel yıldız, her zaman göz önünde olan bir kadın olarak stili ve makyajıyla da biz kadınlara yıllar boyunca ilham verdi. Pürüzsüz görünen cildiyle belki de porselen cilt makyajının mucidi odur.