Güzelliğe imza atan kadınlar

TÜRKAN ŞORAY KİRPİĞİ
Türk Sineması denilince akla gelen ilk isim tabii ki Türkan Şoray’dır. Oyuncu, sinemadaki başarısı ile olduğu kadar güzelliği ile de hala örnek isimlerden biri. Peki Türkan Şoray denilince aklımıza ilk olarak ne geliyor? Tabii ki Şoray’ın güçlü bakan, güzel, kocaman gözleri. Bu ay gözlerinizdeki gücü ortaya çıkarmak için ondan ilham almaya hazır mısınız?
Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı
- Türkan Şoray denilince ilk olarak iri gözler aklımıza geliyor. Bu nedenle göz makyajında olmazsa olmaz diyeceğimiz ilk malzeme beyaz bir kalem olmalı. Beyaz kalemi gözlerimizin içine çekerek çok daha büyük görünmelerini sağlayabiliriz.
- Göz kapağımızın dışına doğru siyah renkli eyeliner çekmek ise ikinci adım olmalı. Eyeliner’ı kısa değil uzun ve düz şekilde çekmek gözlerinizi ön plana çıkaracaktır.
- Alt kirpiklerin dış kısmına doğru ise koyu renk kalem çekebilirsiniz. Siyah bir göz kalemi kullanabileceğiniz gibi koyu kahve tonlarını da tercih edebilirsiniz. Sonra onu bir fırça ile çok hafif şekilde dağıtabilirsiniz. Eğer kalem çekmekte zorlanırsanız fırça yardımıyla koyu renk far da sürebilirsiniz.
- Kirpiklerinize maskarayı, kirpik diplerinden başlayarak dikkatli bir şekilde uygulayın. İkinci katı ise kuruduktan sonra sürün.
- Bu güzel göz makyajını pembe tonlarında bir allık ve kırmızı bir ruj ile tamamlamak isterseniz sahne sizin.
- YVES SAINT LAURENT BEYMEN COUTURE COLOUR CLUTCH FAR PALETİ 1250 TL
- DIOR ROUGE 060 PREMIERE ALLIK 785 TL
- DOLCE&GABBANA THE KHOL PENCIL 2 TRUE WHITE KALEM 355 TL
- BURBERRY BEYMEN BLUE CARBON EYELINER 412 TL
- KIKO EYELINER DUO 119 TL
- BOBBI BROWN NO SMUDGE WATERPROOF MASKARA 520 TL
- YVES SAINT LAURENT ROUGE PUR COUTURE SLIM RUJ 504 TL
- ELIZABETH ARDEN BEYMEN PREVANGE KAŞ VE KİRPİK BESLEYİCİ SERUM 1648 TL
- GIORGIO ARMANI EYES TO KILL WET MASKARA 360 TL
GRACE KELLY’NİN PORSELEN CİLDİ
Güzelliği, zarafeti ve başarısı ile bir döneme imza atmış kadınlardan biri o. Aldığı ödüllerle sinemanın ve tiyatronun en gözde isimlerinden biri olmayı başaran Grace Patricia Kelly, aynı zamanda gerçek bir prenses. Monako Prensi III. Rainier ile evlenerek Monaco Prensesi unvanını alan güzel yıldız, her zaman göz önünde olan bir kadın olarak stili ve makyajıyla da biz kadınlara yıllar boyunca ilham verdi. Pürüzsüz görünen cildiyle belki de porselen cilt makyajının mucidi odur.
- Güzel prenses için makyajın olmazsa olmazı fondöten ve allıktı. Fondöten seçerken genelde kendi teninden daha açık tonları tercih ederek cildinin daha beyaz görünmesini sağlardı. Üzerine ise allık sürmeyi tercih ediyordu. Allık olarak iki ton kullanıyordu. Siz de önce koyu tonlarda bir allık seçip bu allığı elmacık kemiklerinin altına uygulayabilirsiniz. Daha sonra yüze derinlik katmak için parlak pembe bir allığı allık fırçası yardımıyla elmacık kemiklerinin üzerine ve etrafına dağıtabilirsiniz.
- Kırmızı ruj Grace Kelly’nin en çok kullandığı ruj rengiydi. Bazen parlak tonlarda parlatıcı rujlar da sürüyordu. Özellikle açık tenliyseniz siz de makyajınızda bu tonları kullanabilirsiniz.
- Kaşlar da Kelly için çok önemliydi. Kaşlarınızı doğal tonlarda bir kaş şekillendirici ile şekillendirebilir ya da kaş serumlarından destek alarak kaşlarınızı doğal halini çok bozmadan koruyabilirsiniz.
- Göz farında Kelly’nin tercihi açık gri tonlar ya da bej tonlarıydı. Bu göz makyajının daha doğal gösterdiğine inanıyordu. Siz de doğal tonları bir ya da iki ton koyu renklerle kombinleyerek daha derin bakışlar yaratabilirsiniz.
- Maskaranızı sürerken kirpiklerinizi kıvırabilir ve daha uzun gösteren bir ürün tercih edebilirsiniz.
- HERMES (BEYMEN) ROSE HERMÈS SILKY ALLIK/ROSE FEU 1240 TL
- ASHLEY JOY KAŞ VE KİRPİK BAKIM SERUMU 99.95 TL
- RARE BEAUTY PERFECT STROKES MAT LİKİT LINER 269 TL
- YAEMINA BEAUTY ALL NIGHT LONG MASKARA 149 TL
- BOBBI BROWN CORRECTOR STICK 360 TL
- MAC RETHINK PINK LUSTREGLASS RUJ 199 TL
- NARS LIGHT REFLECTING PUDRA 635 TL
- TOM FORD SHADE AND ILLUMINATE BLUSH AFLAME 925 TL
- GIORGIO ARMANI (BEYMEN) FLUID SHEER HIGHLIGHTER 560 TL
- SEPHORA POCKET PALETTE 169 TL