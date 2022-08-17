Güzellik panosu için 6 fikir

Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı
BAKIŞLARI ABARTIYORUZ!
Makyajda kirpikler, her zaman önemlidir. Bakışların etkisini ise en çok maskara ile ön plana çıkarabilirsiniz. Flormar’ın yeni Big’N Bold maskara serisi, farklı etkiye sahip üç seçeneği ile karşımıza çıkıyor. Topaklanmaya ve bulaşmaya karşı geliştirilen özel formülü ile ekstra siyah, hacimli ve belirgin kirpikleri amaçlıyor. Rol aldığı projelerle son dönemde adından sıkça söz ettiren Esra Bilgiç, ‘Bakışları Abartıyoruz’ dedirten Flormar Big’N Bold maskara serisinin reklam yüzü olarak karşımıza çıkıyor.
FLORMAR BIG’N BOLD MASKARA 89.99 TL
CİLDİNİZ İHMALE GELMEZ
Cildimizi iyileştirmek için her zaman yapılacak daha çok şey varmış gibi gelir; daha fazla su içmek, daha fazla doğal içerik kullanmak ve daha az şeker yemek gibi. Oysa gençlik sırlarının çoğu atalarımızın formüllerinde gizlidir. Sandal ağacı ya da kuşburnu yağı, yıllarca daha aydınlık bir cilt için kullanılmış. Her iki güçlü botanik özü içeren Antioxidant Rejuvenating Serum da cildimize aydınlık vermeye yardımcı oluyor. Sandal ağacı yağının düzenli kullanımı, akneye neden olan bakterilerle savaşmaya yardımcı olurken; güneş yanığını yatıştırmayı, güneş lekelerini gidermeyi, kuru cilt ve kırışıklık gibi yaşlanma belirtilerini azaltmayı amaçlıyor. Lekelerle yaz-kış savaşmayı hedefleyen Lonjevite Antioxidant Rejuvenating ile cilt dengesizlikleri kısa bir sürede iyileşmekle kalmıyor, kokusu ile endişe ve uykusuzluğun yatıştırılmasına da yardımcı oluyor.
LONJEVITE ANTIOXIDANT REJUVENATING SERUM 695 TL
GÜNEŞİ UNUTMAYIN
Var olan lekeleri yok ederken yenilerinin oluşmaması için güneş koruyucu kullanımına dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle güneş koruyucunun her gün kullanılması, cildi koruma altına alan en önemli önlemlerin başında geliyor. Cosmed Alight Fluid içerdiği alpha-arbutin, meyan kökü, glutatyon ve bakuchiol ile güneşin neden olduğu lekelerle savaşırken; güneş ışınlarından cildi korumayı amaçlıyor. Ürün, mevcut lekelerin çoğalmasını engellemeye ve yenilerinin oluşum sürecini durdurmaya yardımcı oluyor.
COSMED SUN ESSENTIAL-ALIGHT FLUID GÜNEŞ KORUYUCU 30 ML 169.90 TL
YENİ BİR KOKU
Doğuş SPA Kozmetik Group tarafından, ‘İçinde Sen Var’ mottosuyla kozmetik sektörüne giriş yapan Pellinn Paris Parfum, dünyanın en büyük ve en kaliteli esanslarının üreticisi, parfüm dehası olarak bilinen Givaudan Paris imzası taşıyor. Her biri birbirinden değerli, özel harmanların birleşimi olan Pellinn Paris Parfum, 77 çeşit koku alternatifi ile lüks parfümü ulaşılabilir kılarak birçok hediye seçeneği sunmayı amaçlıyor. Titanyum kazanlarda eksi dört derecede, 48 saat boyunca 24 ayrı filtreden geçirilerek damıtılan ve sonrasında en az dört ay boyunca özel tanklarda dinlendirildikten sonra piyasaya sürülen Pellinn Paris Parfum, orijinal EDP garantili.
PELLINN PARIS NO.12 100 ML 425 TL