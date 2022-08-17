Güzellik panosu için 6 fikir

CİLDİNİZ İHMALE GELMEZ

Cildimizi iyileştirmek için her zaman yapılacak daha çok şey varmış gibi gelir; daha fazla su içmek, daha fazla doğal içerik kullanmak ve daha az şeker yemek gibi. Oysa gençlik sırlarının çoğu atalarımızın formüllerinde gizlidir. Sandal ağacı ya da kuşburnu yağı, yıllarca daha aydınlık bir cilt için kullanılmış. Her iki güçlü botanik özü içeren Antioxidant Rejuvenating Serum da cildimize aydınlık vermeye yardımcı oluyor. Sandal ağacı yağının düzenli kullanımı, akneye neden olan bakterilerle savaşmaya yardımcı olurken; güneş yanığını yatıştırmayı, güneş lekelerini gidermeyi, kuru cilt ve kırışıklık gibi yaşlanma belirtilerini azaltmayı amaçlıyor. Lekelerle yaz-kış savaşmayı hedefleyen Lonjevite Antioxidant Rejuvenating ile cilt dengesizlikleri kısa bir sürede iyileşmekle kalmıyor, kokusu ile endişe ve uykusuzluğun yatıştırılmasına da yardımcı oluyor.

LONJEVITE ANTIOXIDANT REJUVENATING SERUM 695 TL