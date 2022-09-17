Güzellik ürünlerine ilham veren iki renk sarı ve turuncu tonlarda 13 ürün
Bu sezonun şüphesiz en favori renkleri arasında yer alan sarı ve turuncuyu, güzellik dünyası da es geçmedi. Ambalajlardan ürünlerin içeriklerine kadar her yerde bu iki renk adeta güneşle yarışıyor.
1 / 13
Sezonun en favori tonlarından sarı ve turuncuyu es geçmedik, sarı ve turuncu tonlarda sezonun öne çıkan kozmetik ürünlerini seçtik.
Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı
SEPHORA COLLECTION ALLIK 169 TL
2 / 13
HERMES LES MAINS HERMES ORANGE BOÎTE OJE 925 TL
3 / 13
LIGNE ST BARTH EXTRA MILD SPİRULİNA ÖZLÜ ONARICI BESLEYİCİ ŞAMPUAN 1236 TL
4 / 13
NARS SINGLE EYESHADOW DUORO FAR 370 TL