Ekim ayında öne çıkan 7 makyaj ve cilt bakım ürünü

AİLENİN YENİ ÜYESİ

Nuxe’ün hem yüz ve vücut hem de saç için kullanabileceğiniz çok amaçlı kuru yağ ailesine yeni bir üye katıldı. Huile Prodigieuse Neroli, portakal çiçeği yani neroli notalarıyla kendini yeniden keşfediyor. Formülü yüzde 100 doğal ve sertifikalı. Bu organik kuru yağ sonbaharda cildimize parlak bir ışıltı vadediyor.

NUXE HUILE PRODIGIEUSE NEROLİ 100 ML 215 TL