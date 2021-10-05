Ekim ayında öne çıkan 7 makyaj ve cilt bakım ürünü

Yeni başlangıçlar, mutluluk ve güzellik getirmesini umarak sonbaharı karşılıyoruz. En yeni makyaj koleksiyonları ve cilt bakım ürünleri hayatımıza küçük güzellikler katmak için çekim alanımızda. Şimdi biraz gülümseme zamanı!
Yeni sezona hazır mısınız?
HERKES IŞIL IŞIL
Dior’un ikonik renk arttırıcı dudak balmı, yüzde 97’si doğal içeriklerden oluşan formülüyle yeniden yorumlandı. Bu yeni nesil Lip Glow, sürer sürmez gelen ışıltı ve kiraz yağının kattığı zenginlikle 24 saat süren derin nemlendirme etkisiyle sonbahar makyajınıza tutku katacak.
DIOR ADDICT LIP GLOW 389 TL
ÇEVRESEL FAKTÖRLERE KARŞI
Sonbahar bakımının en önemli aşaması hiç kuşkusuz cildi doğru malzemelerle temizlemek ve nemlendirmek. Avon Oxypure ile cildinizin çevresel faktörlere karşı koruyabilirsiniz. Shea yağı, E vitamini, deniz yosunu ve soya özleri içeren Avon Oxypure nemlendirici ve koruyucu gündüz kremi cildi nemlendirmeye ve beslemeye yardımcı oluyor.
AVON OXYPURE SPF 20 NEMLENDİRİCİ VE KORUYUCU GÜNDÜZ KREMİ 44.99 TL
AİLENİN YENİ ÜYESİ
Nuxe’ün hem yüz ve vücut hem de saç için kullanabileceğiniz çok amaçlı kuru yağ ailesine yeni bir üye katıldı. Huile Prodigieuse Neroli, portakal çiçeği yani neroli notalarıyla kendini yeniden keşfediyor. Formülü yüzde 100 doğal ve sertifikalı. Bu organik kuru yağ sonbaharda cildimize parlak bir ışıltı vadediyor.
NUXE HUILE PRODIGIEUSE NEROLİ 100 ML 215 TL