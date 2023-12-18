Yılbaşı gecesi ışıltınızı konuşturun

HAZIRLAYAN: NİLGÜN YILDIZ KONAKCI

PÜRÜZSÜZ DOKUNUŞ

Makyajınızda pürüzsüz bir cilde sahip olmanın ilk adımı iyi bir fondöten seçimidir. Hem fotoğraflarda daha güzel çıkmak hem de makyajın bazını oluşturmak için cilt tonunuza uygun bir seçim yaparken nerede kutlama yapacağınızı da göz önünde bulundurun. Eğer evde bir yılbaşı gecesi geçirecekseniz, çok ağır olmayan daha doğal bir fondöten seçebilirsiniz. Ama dışarıda olacaksanız ve eğlenceli bir yere gidecekseniz o zaman dans ederken ya da eğlenirken akma, bulaşma ve dağılma yapmayan suya dayanıklı ürünleri tercih etmelisiniz. Kalıcılığı yüksek ve kapatıcı özelliği yoğun olan fondötenler de yine gece boyunca güzel görünmenizi sağlayacaktır. Fondöteninizi tamamlayacak allığınızın tonunu cilt renginize göre seçmeyi unutmayın!