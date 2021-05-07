Hafta sonuna özel tatlı ve tuzlu atıştırmalık tarifleri
Evet, hepimiz sağlıklı beslenmenin önemini biliyoruz. Hatta arada küçük kaçamaklar yapınca sağlıklı beslenmek de daha keyifli oluyor. İşte evde geçen günlerinizi lezzetlendirecek tatlı ve tuzlu 5 kaçamak tarifi!
Fasülyeli Tortilla
Malzemeler
1 yemek kaşığı bitkisel yağ
3 diş doğranmış sarımsak
400g haşlanmış siyah fasulye
3 yemek kaşığı elma sirkesi
1 yemek kaşığı bal
1 közlenmiş kırmızı biber
1 ½ yemek kaşığı öğütülmüş kimyon
Guacamole sosu için;
1 küçük diş sarımsak
2 yemek kaşığı öğütülmüş kişniş
1 adet dilimlenmiş yeşil biber
2 avokado
1 limon suyu
Salsa sosu için;
110 gr paket nar taneleri
1 adet ince doğranmış yeşil biber
1 küçük beyaz soğan, ince doğranmış
Servis için;
8-12 tortilla ekmeği
Acı soslar
Ekşi krema veya süzme yoğurt
Aşama 1
Büyük bir tavada yağı ısıtın ve sarımsağı ekleyin. Biraz kavurun, ardından fasulyeleri ekleyin. Elma sirkesini, balı ve baharatları 1 çay kaşığı veya daha fazla tuzla birlikte dökün. Tahta kaşığınızın arkasıyla hafifçe ezerek tamamen ısınana kadar pişirin ve bir kenara koyun.
Aşama 2
Guacamole yapmanın en iyi yolu büyük bir taş havan ve tokmak kullanmaktır, ancak bunun yerine orta boy bir kase ve düz uçlu bir oklava kullanabilirsiniz. Sarımsak, kişniş ve kırmızı biberi kabaca karıştırın. Avokadoyu biraz tuzla karıştırın ve kabaca ezin. Misket limonu suyunu sıkın ve bir kenara koyun.
Aşama 3
Salsa malzemelerini küçük bir kapta karıştırın. Tortilla ekmeklerini de tavada arkalı önlü ısıtın.
Aşama 4
Servis yapmak için tortillaya 1-2 yemek kaşığı fasulye koyun. Üzerine büyük bir kaşık guacamole ve biraz salsa, acı sos ve bir parça ekşi krema veya yoğurt ekleyin.
Banoffe tart
Malzemeler
225 gr sade bisküvi
150 gr tereyağı, eritilmiş
397 gr hazır karamel sosu
3 küçük muz, dilimlenmiş
300ml krema
1 yemek kaşığı pudra şekeri
1 kare bitter çikolata (isteğe bağlı)
Aşama 1
Sade bisküvileri ya tahta kaşıkla elle ya da mutfak robotunda ince kırıntılar elde edene kadar ufalayın, bir kâseye koyun. Ufalanmış bisküvileri eritilmiş tereyağı ile karıştırın. Karışımı bir tart kalıbına dökün ve tenekeyi kenarları dahil olmak üzere düz bir tabaka haline gelene kadar yayın. Yüzeyi pürüzsüzleştirmek kaşığın arkasını kullanabilirsiniz. Hamuru 1 saat buzdolabında bekletin.
Aşama 2
Karamel sosunu bisküvi tabanının dibine kaşıkla koyun, eşit şekilde yayın. Doğranmış muzu da tabana dizin. Tekrardan buzdolabına koyun.
Aşama 3
Kremayı pudra şekeri ile kabarana ve koyulaşana kadar çırpın. Pastayı buzdolabından çıkarın ve çırpılmış kremayı muzların üzerine kaşıkla koyun. İsterseniz bitter çikolatayı kremanın üzerine rendeleyin ve servis yapın.
Unsuz Browni
Malzemeler
225 gr tereyağı
300 gr bitter çikolata, kabaca doğranmış
1 yemek kaşığı granül kahve
6 büyük yumurta, beyazlar ve sarılar ayrılmış
100 gr yumuşak açık kahverengi şeker
200 gr pudra şekeri
2 çay kaşığı vanilya ezmesi
30 gr kakao tozu
Mevsim meyveleri, servis için (isteğe bağlı)
Aşama 1
Fırını 200 derecede ısıtın ve kek kalıbını yağlayın.
Aşama 2
Tereyağı ve çikolatayı ısıya dayanıklı bir kapta mikrodalgada veya hafifçe kaynayan bir tavada eritin. Kahveyi 2 yemek kaşığı sıcak suyla eriyene kadar karıştırın. Kahveyi çikolatayla karıştırın ve biraz soğumaya bırakın.
Aşama 3
Yumurta beyazlarını geniş bir kapta 2 dakika elektrikli çırpma teli ile yumuşak tepeler oluşana kadar çırpın. Başka bir büyük kapta hem şekeri, hem vanilyayı hem de yumurta sarısını 5-8 dakika kabarık olana kadar çırpın. Kakao tozunu yumurta sarısı karışımına eleyin ve birleştirmek için hafifçe karıştırın.
Aşama 4
Soğutulmuş çikolatayı yumurta sarısı karışımıyla karıştırdıktan sonra yumurta beyazlarını yavaşça ekleyin. Kek kalıbına aktarın ve 1 saat, 1 saat 20 dakika veya kekin ortasına yerleştirilen bıçak ya da kürdan temiz çıkana kadar pişirin. Soğumaya bırakın, kutudan çıkarın ve isterseniz taze meyvelerle servis yapın.
Peynir çubukları
Malzemeler
30 gr sade un
1 yumurta, çırpılmış
100 gr kuru ekmek kırıntıları
Bir tutam kurutulmuş kekik
bir tutam sarımsak granülü
250g mozzarella ya dil peyniri
Kızartma için yaklaşık 500ml bitkisel yağ
Sosu için;
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1-2 kırmızı biber, doğranmış
2 diş dilimlenmiş sarımsak
400 gr doğranmış domates
1 çay kaşığı balzamik sirkesi
1 çay kaşığı şeker
Aşama 1
Un, yumurta ve galetaların her birini baharatlayarak üç ayrı kâseye koyun. Kurutulmuş kekik ve sarımsak granüllerini karıştırın.
Aşama 2
Peynir çubuklarını una sürün, fazlasını alın ve çırpılmış yumurtaya daldırın. Fazla yumurtayı çıkarmak için hafifçe sallayın, ardından ekmek kırıntılarını iyice kaplanana kadar çevirin. Fırın kâğıdıyla kaplı bir fırın tepsisine tek tek dizin. Ardından tamamen katılaşana kadar 1 saat dondurun.
Aşama 3
Sosu yapmak için yağı bir tencerede ısıtın ve kırmızı biberi ve sarımsağı 2-3 dakika kavurun. Domates, sirke, şeker ve biraz baharat ekleyin. Ateşin altını kısın ve 12-15 dakika kıvamlı hale gelene kadar pişirin. Pürüzsüz bir sosu tercih ediyorsanız, blender ile karıştırın. Soğumaya bırakın.
Aşama 4
Ağır tabanlı bir tavayı üçte birinden fazla yağla doldurmayın ve 180 ° C'ye kadar ısıtın veya bir küp ekmek yağa düştüğünde kızarana ve yaklaşık 30 saniye içinde kızarıncaya kadar doldurun. Dondurulmuş peynir çubuklarını yavaşça kızartın, sıcaklığın yüksek kalmasını sağlamak için bunu iki parti halinde yapmanız gerekir. Peynirli orta kısım eriyene ve dışı gevrek olana kadar 2-3 dakika kızartın. Kalın peçete kâğıdına dizin. Hemen servis yapın.