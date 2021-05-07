Hafta sonuna özel tatlı ve tuzlu atıştırmalık tarifleri

Fasülyeli Tortilla

Malzemeler

1 yemek kaşığı bitkisel yağ

3 diş doğranmış sarımsak

400g haşlanmış siyah fasulye

3 yemek kaşığı elma sirkesi

1 yemek kaşığı bal

1 közlenmiş kırmızı biber

1 ½ yemek kaşığı öğütülmüş kimyon

Guacamole sosu için;

1 küçük diş sarımsak

2 yemek kaşığı öğütülmüş kişniş

1 adet dilimlenmiş yeşil biber

2 avokado

1 limon suyu

Salsa sosu için;

110 gr paket nar taneleri

1 adet ince doğranmış yeşil biber

1 küçük beyaz soğan, ince doğranmış

Servis için;

8-12 tortilla ekmeği

Acı soslar

Ekşi krema veya süzme yoğurt

Aşama 1

Büyük bir tavada yağı ısıtın ve sarımsağı ekleyin. Biraz kavurun, ardından fasulyeleri ekleyin. Elma sirkesini, balı ve baharatları 1 çay kaşığı veya daha fazla tuzla birlikte dökün. Tahta kaşığınızın arkasıyla hafifçe ezerek tamamen ısınana kadar pişirin ve bir kenara koyun.

Aşama 2

Guacamole yapmanın en iyi yolu büyük bir taş havan ve tokmak kullanmaktır, ancak bunun yerine orta boy bir kase ve düz uçlu bir oklava kullanabilirsiniz. Sarımsak, kişniş ve kırmızı biberi kabaca karıştırın. Avokadoyu biraz tuzla karıştırın ve kabaca ezin. Misket limonu suyunu sıkın ve bir kenara koyun.

Aşama 3

Salsa malzemelerini küçük bir kapta karıştırın. Tortilla ekmeklerini de tavada arkalı önlü ısıtın.

Aşama 4

Servis yapmak için tortillaya 1-2 yemek kaşığı fasulye koyun. Üzerine büyük bir kaşık guacamole ve biraz salsa, acı sos ve bir parça ekşi krema veya yoğurt ekleyin.