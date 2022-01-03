Hayallerinizin ötesinde…

HEM DÜĞÜN HEM BALAYI...
Limak Holding’in 2011 yılında İstanbul’da açılan oteli Limak Eurasia Luxury kişiye özel hizmet anlayışıyla farklılık yaratıyor. Anadolu yakasının iddialı ve özel tasarım otelinde yaklaşık 2 bin metrekare büyüklüğündeki toplantı katında, son teknolojiyle donatılmış toplam 1200 kişi kapasiteli 10 ayrı toplantı ve davet salonu var. Anadolu yakasının Avrupa yakasına en yakın oteli konumundaki Limak Eurasia Luxury Hotel, hem konaklama hem de düğün, nişan gibi özel davetlerinizde her iki yakadan gelecek misafirlerinizin kolay ulaşımı açısından büyük avantaj sağlıyor. Otel, şık davetler ve büyük çaplı toplantılar için de bölgenin öenmli adreslerinden biri olma konusunda iddialı. Otelde 4 mevsim düğün konsepti ve özel davetlere uygun son teknolojiyle donatılmış salonların yanı sıra; bahçe, havuz ve teras olmak üzere farklı mekan alternatifleri de yer alıyor. İstanbul Limak Eurasia’da düğün yapan çiftlere, zincirin Kıbrıs’ta bulunan 5 yıldızlı oteli Limak Cyprus Deluxe Hotel’de balayı hediye olarak sunuluyor. Bu avataj kesinlikle değerlendirmeye değer.
limakhotels.com
HAYALLER GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR!
250 yıllık bir Rum konağının restore edilmesiyle ortaya çıkan Sacred House, kapısından içeri adımızı attığınız ilk andan itibaren size mistik bir dünyanın kapılarını açıyor. Büyük bir avlu, özenle seçilmiş objeler ve heykeller, ruhunuza hitap eden bir müzik ve durup etrafa uzun uzun bakmaya davet eden görkemli bir mimari sizi karşılıyor. Mimar Turan Gülcüoğlu’nun imzasını taşıyan Sacred House’u benzersiz hale getiren en önemli özelliği ise, birbirinden tamamen farklı dekore edilen odaları. Her bir oda, adıyla özdeş objelerle dekore edilmiş bambaşka bir dünyaya açılıyor. Gözünüzün gördüğü ve dokunduğunuz her noktada benzersiz bir deneyim sunan Sacred House’da, yemekler de sizi şaşırtacak tatlar barındırıyor. Ayrıca otelde misafirlere özenle seçilmiş müzikler ve profesyonel bir servis eşlik ediyor. Ruhu dilendirecek mistik parçalar eşliğinde misafirleri rüya gibi bir konaklama deneyimi bekliyor. Unutulmaz bir düğün ya da balayı için rüya gibi bir adres arayanlar için önerimiz kesinlikle Kapadokya!
sacredhouse.com.tr
BİR EGE MASALI
Yalıkavak’da konumlanmış olan Allium Bodrum’un gözlerden uzak, samimi ortamında düğününüzü unutulmaz bir anıya dönüştürebilirsiniz. Ege Denizi’nin ve Yunan Adaları’nın muhteşem manzarasına hakim eşsiz bir ortamda, ‘evet’ demek hayal gibi ama çok uzaklarda değil aslında. Hayaliniz ister küçük ve samimi bir tören ister büyük bir kutlama olsun Allium Bodrum Resort&Spa’da gerçeğe dönüştürmeniz mümkün. Kendine ait özel bir koyda yer alan otelin içindeki farklı etkinlik alanları sayesinde; küçük kokteyller, büyük kutlama yemekleri ve partileri hayallerinizdeki gibi planlayarak gerçekleştirebilirsiniz. Allium Bodrum, dekorasyonu ve donanımı ile aynı zamanda mükemmel bir balayı oteli. Ege’nin muhteşem ruhuna ve deniz kokusuna bayılan herkes için şahane bir alternatif.
alliumbodrum.com
FRANSIZ ŞIKLIĞI
Akıllarda yer edecek bir düğün için Fransız tarzını İstanbul’un merkezine taşıyan Sofitel İstanbul Taksim’i tercih edebilirsiniz. Zamansız şıklık için özenle dekore edilmiş salonlarında, nefes kesici Boğaz manzarası eşliğinde büyülü bir davet vermenize yardımcı oluyor, yaratıcı menüleriyle misafirlerini mutlu ediyor. Sofitel İstanbul Taksim’de davetinizin temasına, misafir sayısına ve kişisel zevklerinize göre aralarından seçim yapabileceğiniz iki davet salonu bulunuyor. Hotel’de 370’e varan sayıda davetlinin katılacağı yemekli veya kokteyl konseptli düğünleri rahatlıkla düzenleyebilirsiniz. Ayrıca Sofitel İstanbul Taksim Hotel’de yapacağınız düğünler için düğün danışmanları size her konuda yardımcı oluyor. Süslemelerden ikramlara tüm ayrıntılara karar verirken yanınızda oluyor. Bu tam da ihtiyacınız olan şey olabilir!
(0212) 435 33 33