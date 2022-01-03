Hayallerinizin ötesinde…

HAYALLER GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR!

250 yıllık bir Rum konağının restore edilmesiyle ortaya çıkan Sacred House, kapısından içeri adımızı attığınız ilk andan itibaren size mistik bir dünyanın kapılarını açıyor. Büyük bir avlu, özenle seçilmiş objeler ve heykeller, ruhunuza hitap eden bir müzik ve durup etrafa uzun uzun bakmaya davet eden görkemli bir mimari sizi karşılıyor. Mimar Turan Gülcüoğlu’nun imzasını taşıyan Sacred House’u benzersiz hale getiren en önemli özelliği ise, birbirinden tamamen farklı dekore edilen odaları. Her bir oda, adıyla özdeş objelerle dekore edilmiş bambaşka bir dünyaya açılıyor. Gözünüzün gördüğü ve dokunduğunuz her noktada benzersiz bir deneyim sunan Sacred House’da, yemekler de sizi şaşırtacak tatlar barındırıyor. Ayrıca otelde misafirlere özenle seçilmiş müzikler ve profesyonel bir servis eşlik ediyor. Ruhu dilendirecek mistik parçalar eşliğinde misafirleri rüya gibi bir konaklama deneyimi bekliyor. Unutulmaz bir düğün ya da balayı için rüya gibi bir adres arayanlar için önerimiz kesinlikle Kapadokya!

sacredhouse.com.tr