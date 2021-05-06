İftar sofralarınız için birbirinden lezzetli 5 glutensiz tarif

Kinoa Pilavı

Malzemeler

300 gr kinoa

1 kırmızı soğan, ince doğranmış

85 gr kuru üzüm

100 gr beyaz peynir, ufalanmış

200 gr nar taneleri

85 gr kavrulmuş çam fıstığı veya kızarmış badem

Küçük bir parça kişniş, maydanoz ve nane, kabaca doğranmış

3 limon suyu

1 mısır konservesi

Aşama 1

Kinoayı tel süzgeçte sıcak suyla yıkayın. Pilav yapar gibi tuz, yağ ve su ile bir tencerede biraz yumuşayana kadar pişirin ancak çok yumuşamamasına dikkat edin.

Aşama 2

Kinoa neredeyse soğuduğunda, kalan tüm malzemeleri bol baharat ile ekleyin. İstediğiniz gibi soslayın ve servis edin.