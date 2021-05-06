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İftar sofralarınız için birbirinden lezzetli 5 glutensiz tarif

Bugünlerde pek çok kişi, çeşitli sebeplerden glutensiz beslenmeyi tercih ediyor. İftar menünüzü hazırlarken tarif bulmakta zorlanıyorsanız, bu birbirinden lezzetli ve pratik 5 tarif tam size göre!

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Karnabahar pilavı

Malzemeler

1 orta boy karnabahar

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Bir parça kişniş, öğütülmüş

Kimyon

1 orta boy soğan

1 diş sarımsak

1 demet dereotu

Aşama 1

Karnabaharın sert saplarını küçük parçalar halinde kesin. Bir mutfak robotundan geçirin.

Aşama 2

Tavaya yağ koyun ve ufalanmış karnabaharları tavada kavurmaya başlayın. Soğan, sarımsak, kişniş ve kimyonu ekleyin. İstediğiniz kadar tuz ve karabiber ekleyin.

Aşama 3

İnce kıyılmış dereotunu da ekleyin ve servis edin.

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Kinoa Pilavı

Malzemeler

300 gr kinoa

1 kırmızı soğan, ince doğranmış

85 gr kuru üzüm

100 gr beyaz peynir, ufalanmış

200 gr nar taneleri

85 gr kavrulmuş çam fıstığı veya kızarmış badem

Küçük bir parça kişniş, maydanoz ve nane, kabaca doğranmış

3 limon suyu

1 mısır konservesi

Aşama 1

Kinoayı tel süzgeçte sıcak suyla yıkayın. Pilav yapar gibi tuz, yağ ve su ile bir tencerede biraz yumuşayana kadar pişirin ancak çok yumuşamamasına dikkat edin.

Aşama 2

Kinoa neredeyse soğuduğunda, kalan tüm malzemeleri bol baharat ile ekleyin. İstediğiniz gibi soslayın ve servis edin.

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Otlu pizza

Malzemeler

3 yemek kaşığı karabuğday unu

3 yumurta

½ çay kaşığı kabartma tozu

¼ çay kaşığı zerdeçal

Kabaca doğranmış maydanoz

Yarım demet doğranmış fesleğen

½ demet kabaca doğranmış dereotu

4 adet ince dilimlenmiş taze soğan

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı kavrulmuş ceviz (isteğe bağlı), kabaca doğranmış

1 yemek kaşığı soğuk sıkım zeytinyağı

30 gr beyaz ve kaşar peynir, ufalanmış

Aşama 1

Fırını 280 derecede ısıtın. Yumurtaları geniş bir kapta çırpın, kabartma tozu, karabuğday unu ve zerdeçal ekleyin, ardından tuz ve karabiber ekleyin.

Aşama 2

Karışımı yapışmaz ve fırına dayanaklı bir tavaya dökün. Birkaç dakika yumurta neredeyse sertleşinceye kadar pişirin. Ama üst kısmının akışkan kaldığından emin olun.

Aşama 3

Otların çoğunu karıştırın, ardından taze soğan, kuş üzümü ve cevizleri ekleyin. Ufalanmış beyaz ve kaşar peyniri yumurtanın üstüne otlarla birlikte serpin ve birkaç dakika da fırında pişmesini bekleyin. Sıcakken servis edin.

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Lahana kavurmalı patates graten

Malzemeler

200 g patates, ikiye bölünmüş

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 limon, suyu sıkılmış

1 adet doğranmış arpacık soğan

200g lahana

1 küçük olgun avokado

½ çay kaşığı Dijon hardalı

25 gr beyaz peynir, ufalanmış

½- 1 çay kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı kavrulmuş kabak çekirdeği

Aşama 1

Fırını 200 derece ısıtın. Patatesleri çoğunlukla yumuşayana kadar 10 dakika kaynatın, süzün ve kurumaya bırakın. Patatesleri büyük bir kaba sarımsakla birlikte atın, üzerine 1 yemek kaşığı yağ gezdirin ve baharatlayıp ezin. 20 dakika tavada kavurun.

 Aşama 2

Limon suyunun yarısını arpacık soğanı üzerine ve lahananın yarısına sıkın, baharatlayın, ardından lahanayı yumuşatmak için tavada kavurun.

Aşama 3

Patates karışımını fırın tepsisine koyup üzerine kabak çekirdeği, kaşarı ve beyaz peyniri ekleyin ve 10 dakika pişirin.

Aşama 4

Bu arada sarımsağı, avokadoyu, hardalı, yağı ve limon suyunu karıştırın. Patatesleri ve pişmiş lahanayı bir tabağa koyun. Sosu üzerine gezdirin, soğumadan servis edin.