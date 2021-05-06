İftar sofralarınız için birbirinden lezzetli 5 glutensiz tarif
Bugünlerde pek çok kişi, çeşitli sebeplerden glutensiz beslenmeyi tercih ediyor. İftar menünüzü hazırlarken tarif bulmakta zorlanıyorsanız, bu birbirinden lezzetli ve pratik 5 tarif tam size göre!
Karnabahar pilavı
Malzemeler
1 orta boy karnabahar
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Bir parça kişniş, öğütülmüş
Kimyon
1 orta boy soğan
1 diş sarımsak
1 demet dereotu
Aşama 1
Karnabaharın sert saplarını küçük parçalar halinde kesin. Bir mutfak robotundan geçirin.
Aşama 2
Tavaya yağ koyun ve ufalanmış karnabaharları tavada kavurmaya başlayın. Soğan, sarımsak, kişniş ve kimyonu ekleyin. İstediğiniz kadar tuz ve karabiber ekleyin.
Aşama 3
İnce kıyılmış dereotunu da ekleyin ve servis edin.
Kinoa Pilavı
Malzemeler
300 gr kinoa
1 kırmızı soğan, ince doğranmış
85 gr kuru üzüm
100 gr beyaz peynir, ufalanmış
200 gr nar taneleri
85 gr kavrulmuş çam fıstığı veya kızarmış badem
Küçük bir parça kişniş, maydanoz ve nane, kabaca doğranmış
3 limon suyu
1 mısır konservesi
Aşama 1
Kinoayı tel süzgeçte sıcak suyla yıkayın. Pilav yapar gibi tuz, yağ ve su ile bir tencerede biraz yumuşayana kadar pişirin ancak çok yumuşamamasına dikkat edin.
Aşama 2
Kinoa neredeyse soğuduğunda, kalan tüm malzemeleri bol baharat ile ekleyin. İstediğiniz gibi soslayın ve servis edin.
Otlu pizza
Malzemeler
3 yemek kaşığı karabuğday unu
3 yumurta
½ çay kaşığı kabartma tozu
¼ çay kaşığı zerdeçal
Kabaca doğranmış maydanoz
Yarım demet doğranmış fesleğen
½ demet kabaca doğranmış dereotu
4 adet ince dilimlenmiş taze soğan
1 yemek kaşığı kuş üzümü
1 yemek kaşığı kavrulmuş ceviz (isteğe bağlı), kabaca doğranmış
1 yemek kaşığı soğuk sıkım zeytinyağı
30 gr beyaz ve kaşar peynir, ufalanmış
Aşama 1
Fırını 280 derecede ısıtın. Yumurtaları geniş bir kapta çırpın, kabartma tozu, karabuğday unu ve zerdeçal ekleyin, ardından tuz ve karabiber ekleyin.
Aşama 2
Karışımı yapışmaz ve fırına dayanaklı bir tavaya dökün. Birkaç dakika yumurta neredeyse sertleşinceye kadar pişirin. Ama üst kısmının akışkan kaldığından emin olun.
Aşama 3
Otların çoğunu karıştırın, ardından taze soğan, kuş üzümü ve cevizleri ekleyin. Ufalanmış beyaz ve kaşar peyniri yumurtanın üstüne otlarla birlikte serpin ve birkaç dakika da fırında pişmesini bekleyin. Sıcakken servis edin.
Lahana kavurmalı patates graten
Malzemeler
200 g patates, ikiye bölünmüş
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 limon, suyu sıkılmış
1 adet doğranmış arpacık soğan
200g lahana
1 küçük olgun avokado
½ çay kaşığı Dijon hardalı
25 gr beyaz peynir, ufalanmış
½- 1 çay kaşığı pul biber
1 yemek kaşığı kavrulmuş kabak çekirdeği
Aşama 1
Fırını 200 derece ısıtın. Patatesleri çoğunlukla yumuşayana kadar 10 dakika kaynatın, süzün ve kurumaya bırakın. Patatesleri büyük bir kaba sarımsakla birlikte atın, üzerine 1 yemek kaşığı yağ gezdirin ve baharatlayıp ezin. 20 dakika tavada kavurun.
Aşama 2
Limon suyunun yarısını arpacık soğanı üzerine ve lahananın yarısına sıkın, baharatlayın, ardından lahanayı yumuşatmak için tavada kavurun.
Aşama 3
Patates karışımını fırın tepsisine koyup üzerine kabak çekirdeği, kaşarı ve beyaz peyniri ekleyin ve 10 dakika pişirin.
Aşama 4
Bu arada sarımsağı, avokadoyu, hardalı, yağı ve limon suyunu karıştırın. Patatesleri ve pişmiş lahanayı bir tabağa koyun. Sosu üzerine gezdirin, soğumadan servis edin.