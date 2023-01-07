İstanbul'da farklı düğün mekanları: Bir hayal kurduk...

UNUTULMAZ BİR ‘EVET’

Conrad Istanbul Bosphorus, nefes kesen boğaz manzarasında hayatınızın en ışıltılı imzasını atarken kendi hikayenizi yazmaya davet ediyor. İster butik bir kutlama olsun, ister tüm sevdiklerinizle birlikte büyük bir düğün… İhtişamlı boğaz manzaralı Panoramik Teras’ta ya da etkileyici bir atmosferde görkemli düğünler hazırlayan Conrad Istanbul Bosphorus, unutulmaz organizasyonların adreslerinden. Executive Şefi Ziya Çıkrıkçı’nın hazırladığı imza düğün menüleri de bu özel günü her anlamda unutulmaz kılıyor. Tüm davet menülerini yenileyen Conrad Istanbul Bosphorus, siz ve sevdikleriniz için en mutlu gecenizi unutulmaz kılmak adına her detayı planlıyor. Tercihinize göre, Bosphorus Lounge ‘da, Panoramik Teras’ta veya farklı açık ve kapalı alanlarda 20 kişilik düğünlerden 700 kişilik düğünlere romantik bir ortamda misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz.