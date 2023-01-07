İstanbul'da farklı düğün mekanları: Bir hayal kurduk...
Her çiftin hayali, kusursuz bir düğün töreninde sevdikleri ile birlikte mutluluklarını kutlamak... Herkesin düşlediği düğünse tabii farklı. Kimi büyük bir balo salonunda kimi açık havada kimiyse sadece en yakınlarıyla daha küçük bir organizasyonla ‘evet!’ demek istiyor.
LÜKS VE ŞIK
İstanbul’un filmlere konu olan romantik destinasyonu Anadolu Yakası’nda, lüks ve şıklığın buluştuğu Address Istanbul, çiftlere unutulmaz bir düğün gecesi vadediyor. Hizmet anlayışında lüks ve şıklığı ustalıkla harmanlayan Address Istanbul; zarif tasarımı, sunum zenginliği ve en ince ayrıntıların özenle işlendiği 1074 metrekarelik Balo Salonu ile en özel günlerden biri olan düğün davetini masalsı bir geceye dönüştürüyor. En ince ayrıntıları titizlikle hazırlayan deneyimli etkinlik ekibi, çiftlerin keyifli heyecanına ortak oluyor. Düğün menüsünün ön tadımıyla başlayan hizmetleri, balo salonu fuayesinde veya boğaza muhteşem bir açıdan bakan 47’nci kattaki Skyview’da gerçekleşecek ön kokteyl takip ediyor. Gelin ve damat için özel hazırlanan Executive Suitte çiftleri özel sürprizler karşılıyor. Birbirinden lezzetli aperatiflerin yer aldığı sunumlara ise muhteşem bir İstanbul manzarası eşlik ediyor.
UNUTULMAZ BİR ‘EVET’
Conrad Istanbul Bosphorus, nefes kesen boğaz manzarasında hayatınızın en ışıltılı imzasını atarken kendi hikayenizi yazmaya davet ediyor. İster butik bir kutlama olsun, ister tüm sevdiklerinizle birlikte büyük bir düğün… İhtişamlı boğaz manzaralı Panoramik Teras’ta ya da etkileyici bir atmosferde görkemli düğünler hazırlayan Conrad Istanbul Bosphorus, unutulmaz organizasyonların adreslerinden. Executive Şefi Ziya Çıkrıkçı’nın hazırladığı imza düğün menüleri de bu özel günü her anlamda unutulmaz kılıyor. Tüm davet menülerini yenileyen Conrad Istanbul Bosphorus, siz ve sevdikleriniz için en mutlu gecenizi unutulmaz kılmak adına her detayı planlıyor. Tercihinize göre, Bosphorus Lounge ‘da, Panoramik Teras’ta veya farklı açık ve kapalı alanlarda 20 kişilik düğünlerden 700 kişilik düğünlere romantik bir ortamda misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz.
BİR İSTANBUL KLASİĞİ
Açıldığı 1955 yılından bu yana çok sayıda çiftin en mutlu günlerine ev sahipliği yapan Hilton İstanbul Bosphorus, manolya ağaçları ile çevrili yemyeşil bahçeleri, nefes kesen boğaz manzaralı açık alanı ve İstanbul’un eşsiz gündoğumu ile boğazın ihtişamından ilham alınarak tasarlanan yeni balo salonuyla hayatınızın en özel gününü bir rüyaya dönüştürüyor. 500 kişilik kapasiteye sahip havuz başı düğünleri, kır düğünü sevenler için 300 kişi kapasiteli Gün Bahçesi, hayatının en özel gününü açık havada kutlamak isteyen çiftlerin seçebileceği düğün konseptleri arasında yer alıyor. İstanbul’un gün doğumu ve nefes kesen boğaz manzarasından ilham alınarak tasarlanan yeni balo salonu 2 bin 500 kişilik Hilton Ballroom & Conference Center, zarif detaylarıyla en özel gününüzü unutulmaz kılıyor.
BALAYI SÜRPRİZİ
Limak Holding’in 2011 yılında İstanbul’da açılan oteli Limak Eurasia Luxury Hotel, yükselen finans merkezi Kavacık’ta bulunuyor. Otelde, dört mevsim düğün konsepti ve özel davetlere uygun son teknolojiyle donatılmış salonların yanı sıra; bahçe, havuz ve teras olmak üzere farklı mekan alternatifleri yer alıyor. Zengin açık büfe kahvaltısıyla öne çıkan 300 kişilik ana restoran, Türk ve dünya mutfaklarından değişik lezzetlerin sunulduğu A La Carte Restaurant & Teras’ın yanı sıra bir de tasarımıyla göz kamaştıran lobi, restaurant & bar bulunuyor. Otelde düğün yapan çiftlere, zincirin Kıbrıs’ta bulunan 5 yıldızlı oteli Limak Cyprus Deluxe Hotel’de balayı otelin hediyesi olarak sunuluyor.