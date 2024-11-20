İstanbul’da sonbahar keyfi için 8 öneri

Kumiko Sushi&More

Gümüşsuyu’nda CVK Park Bosphorus Hotel’de bulunuyor Kumiko Sushi&More... Uzak Doğu mutfağı sevenlerin radarına alabileceği bir mekan; kumiko sanatından ve kiraz çiçeği sakuradan ilham alıyor. Hem yenilikçi hem de geleneksel izler taşıyan bir menüye sahip. Çorbalar, atıştırmalıklar, salatalar, sushi menüsündeki kategorilerden... Sake tartar, edamame, ponzu soslu dana etli veya karidesli gyoza, sebzeli ya da karidesli Çin böreği, acılı ekşili tavuk çorbası, miso çorbası, wakame salatası ve sebzeli tofu salatası var. Ana yemeklerde deniz ürünleri, tavuk ve dana eti seçenekleri ve noodle alternatifleri de var. Suşi konusunda da Kumiko çok iddialı.

@kumikosushiandmore