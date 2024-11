İstanbul’da sonbahar keyfi için 8 öneri

Bardy

Etiler’de kapılarını açan Bardy İstanbul’un yeni mekanlarından. Hem mahallede oturanların müdavimi olduğu, hem de iş çıkışı ya da arkadaşlarla buluşmak, yemek öncesi sonrası kokteyller içmek için aklınızda olsun. Pet friendly bir mekan. Guacamole tortilla cips, tatlı patates kızartması wasabili mayonez ile, smash burger; kokteyllerinden acı severler için No: 01 Under Pressure, farklı bir margarita yorumu olan No: 02 Berry Fields Forever, kuzu kulağı ve taze elma suyu ile No: 09 Here Comes the Sun tadabileceğiniz lezzetler arasında.

@bardy.istanbul