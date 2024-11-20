İstanbul’da sonbahar keyfi için 8 öneri
Yaz mevsimini geride bıraktık. Şimdi şehirde keyif zamanı... Sonbaharda şehrin tadı bambaşka! Özlenen semtler, mekanlar, dolu dolu şehir ajandası ile klasiklerden en yenilere mevsimin tadına varacağınız öneriler listeledim!
Elele Eylül-Ekim 2024 sayısından
Hazırlayan: Senem Bal Ay @senembalay
Roof Mezzepotamia
Tarihi Yarımada’da geçtiğimiz aylarda kapılarını açan Roof Mezzepotamia’nın çok güzel bir manzarası var. Bu yeni adres, etnik elektronik müziklerin eşlik ettiği gün batımı keyifleri ve lezzetleri aklınızda olsun. Roof Mezzepotamia’da, Türkiye’nin yedi bölgesinden mezeler menüsüde yer alıyor.
@roofmezzepotamia
Bardy
Etiler’de kapılarını açan Bardy İstanbul’un yeni mekanlarından. Hem mahallede oturanların müdavimi olduğu, hem de iş çıkışı ya da arkadaşlarla buluşmak, yemek öncesi sonrası kokteyller içmek için aklınızda olsun. Pet friendly bir mekan. Guacamole tortilla cips, tatlı patates kızartması wasabili mayonez ile, smash burger; kokteyllerinden acı severler için No: 01 Under Pressure, farklı bir margarita yorumu olan No: 02 Berry Fields Forever, kuzu kulağı ve taze elma suyu ile No: 09 Here Comes the Sun tadabileceğiniz lezzetler arasında.
@bardy.istanbul
Kumiko Sushi&More
Gümüşsuyu’nda CVK Park Bosphorus Hotel’de bulunuyor Kumiko Sushi&More... Uzak Doğu mutfağı sevenlerin radarına alabileceği bir mekan; kumiko sanatından ve kiraz çiçeği sakuradan ilham alıyor. Hem yenilikçi hem de geleneksel izler taşıyan bir menüye sahip. Çorbalar, atıştırmalıklar, salatalar, sushi menüsündeki kategorilerden... Sake tartar, edamame, ponzu soslu dana etli veya karidesli gyoza, sebzeli ya da karidesli Çin böreği, acılı ekşili tavuk çorbası, miso çorbası, wakame salatası ve sebzeli tofu salatası var. Ana yemeklerde deniz ürünleri, tavuk ve dana eti seçenekleri ve noodle alternatifleri de var. Suşi konusunda da Kumiko çok iddialı.
@kumikosushiandmore
Eleos
Eleos’un ilk açılan mekanı, hikayenin başladığı nokta... Yaza veda edip şehre dönünce Ege lezzetlerini şehirde de tatmak, mekanın yaz yolculuklarını anımsatan atmosferinde keyifli yemekler yemek için aklınızda olsun. Gün batımı saatlerinde Eleos Beyoğlu’nda balkonda ya da manzaraya bakan masalardan birinde bu lezzetleri tatmak fikrini de hatırlatalım.
@eleosofficial