Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde Leyla karakterinin aksesuarları (takıları, gözlüğü, çantası, kolyeleri, yüzük, elbise ve saati)

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde Avukat Leyla Taylan karakterine Serenay Sarıkaya hayat veriyor. Sarıkaya'nın dizideki taktığı takıları, gözlüğü, çantası, kolyeleri, yüzük ve saati de merak konusu oldu. Sizler için Leyla karakterinin aksesuarlarını mercek altına aldık...