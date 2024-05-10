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Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde Leyla karakterinin aksesuarları (takıları, gözlüğü, çantası, kolyeleri, yüzük, elbise ve saati)
9 Mayısta Netflix'te yayınlanan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde Avukat Leyla Taylan karakterine Serenay Sarıkaya hayat veriyor. Sarıkaya'nın dizideki taktığı takıları, gözlüğü, çantası, kolyeleri, yüzük ve saati de merak konusu oldu. Sizler için Leyla karakterinin aksesuarlarını inceliyoruz...
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Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Boran Kuzum, Metin Akdülger, Meriç Aral, Hakan Kurtaş gibi yıldız isimlerin yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi 9 Mayıs'ta Netflix'te yayınlandı.
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Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde Avukat Leyla Taylan karakterine Serenay Sarıkaya hayat veriyor. Sarıkaya'nın dizideki taktığı takıları, gözlüğü, çantası, kolyeleri, yüzük ve saati de merak konusu oldu. Sizler için Leyla karakterinin aksesuarlarını mercek altına aldık...
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Yüzük - Baguette Jewelry
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Elbise- Raisa Vanessa