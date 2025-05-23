Kısa ama çok etkileyici: Netflix’te mutlaka izlenmesi gereken 30 mini dizi
Netflix’te kısa sürede izleyebileceğiniz, IMDb puanı yüksek en iyi 30 mini diziyi keşfedin. Kapsamlı listemizle kaliteli ve etkileyici hikayelere kolayca ulaşın!
Netflix’in zengin içerik dünyasında kaybolmak kolay, ancak zamanınız sınırlıysa mini diziler tam size göre! Sadece birkaç bölümde derin ve etkileyici hikayeler anlatan, IMDb puanlarıyla da kalitesini kanıtlamış en iyi 30 mini diziyi bir araya getirdik. Gerilimden tarihe, dramadan biyografiye farklı türlerdeki bu diziler, izleyiciyi ilk bölümden son sahneye kadar ekran başına kilitleyecek.
Kimler Geldi Kimler Geçti (2024)
IMDb: 5.8
Ayrılık sonrası modern ilişkilerin karmaşık dünyasına adım atan Leyla'nın hikâyesini konu alıyor. Dizi, romantik komedi türünde olup 8 bölümden oluşuyor.
Yaratılan (Creature, 2023)
IMDb: 6.8
Osmanlı'nın son dönemlerinde geçen bu dizi, bir hekimle tanışan hırslı tıp öğrencisinin riskli bir deney yapma çabasını anlatıyor. Toplamda 8 bölümden oluşuyor.
Deliver Me (I dina händer, 2024)
IMDb: 6.8
14 yaşındaki bir çocuğun işlediği korkunç bir suçun ardından, toplumun ve ailelerin sorumluluğu sorgulanıyor. Malin Persson Giolito'nun romanından uyarlanan bu İsveç yapımı mini dizi, suçun psikolojik etkilerini ve toplumsal yansımalarını derinlemesine inceliyor.