Kısa ama etkileyici: Netflix’te mutlaka izlenmesi gereken 30 mini dizi

Netflix’in zengin içerik dünyasında kaybolmak kolay, ancak zamanınız sınırlıysa mini diziler tam size göre! Sadece birkaç bölümde derin ve etkileyici hikayeler anlatan, IMDb puanlarıyla da kalitesini kanıtlamış en iyi 30 mini diziyi bir araya getirdik. Gerilimden tarihe, dramadan biyografiye farklı türlerdeki bu diziler, izleyiciyi ilk bölümden son sahneye kadar ekran başına kilitleyecek.