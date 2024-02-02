Kübra dizisi 2. sezon ne zaman? sorusu bugün yanıt buldu

Netflix'te izleyiciyle buluşan Kübra dizisi 2 haftadır platformun Türkiye'de en çok izlenen dizisi oluyor.
Dolayısıyla Kübra dizisinin 2. sezonu olacak mı? 2. sezon ne zaman? soruları sıklıkla internette aranıyordu. Bugün bu sorulara yanıt geldi.
NETFLİX 2. SEZONU DUYURDU
Netflix açıklamasına göre dizi 2. sezon için onay aldı. Netflix'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Semavi'nin sınavı asıl şimdi başlıyor. Kübra 2. sezon Haziran'da sadece Netflix'te" denildi.
KÜBRA DİZİSİ HAKKINDA
Netflix Kübra dizisinin ilk sezonunu şu sözlerle tanıtmıştı: İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde yaşayan Gökhan, hayatının aşkıyla evlenmek için yaşamına çekidüzen vermeye çalışmaktadır. Üye olduğu çevrimiçi arkadaşlık uygulamasındaki Kübra adlı kullanıcıdan "Sen farklısın!" diyen mesajlar almaya başlayan Gökhan'ın sıradan hayatı bir anda altüst olur.
Gökhan'ın önceleri görmezden geldiği bu mesajlar zamanla farklı bir anlam kazanmaya başlar. Kübra, kimsenin bilmediği, beklenmedik olaylar hakkında Gökhan'a birtakım bilgi ve uyarılar gönderir. Farklı olduğuna inanan Gökhan'ın çıktığı yolculukta, destekçileri kadar düşmanları da olacak ve "karanlıkla ışığın savaşında" tarafını seçmesi gerekecektir.