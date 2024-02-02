Kübra dizisi 2. sezon ne zaman? sorusu bugün yanıt buldu

KÜBRA DİZİSİ HAKKINDA

Netflix Kübra dizisinin ilk sezonunu şu sözlerle tanıtmıştı: İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde yaşayan Gökhan, hayatının aşkıyla evlenmek için yaşamına çekidüzen vermeye çalışmaktadır. Üye olduğu çevrimiçi arkadaşlık uygulamasındaki Kübra adlı kullanıcıdan "Sen farklısın!" diyen mesajlar almaya başlayan Gökhan'ın sıradan hayatı bir anda altüst olur.

Gökhan'ın önceleri görmezden geldiği bu mesajlar zamanla farklı bir anlam kazanmaya başlar. Kübra, kimsenin bilmediği, beklenmedik olaylar hakkında Gökhan'a birtakım bilgi ve uyarılar gönderir. Farklı olduğuna inanan Gökhan'ın çıktığı yolculukta, destekçileri kadar düşmanları da olacak ve "karanlıkla ışığın savaşında" tarafını seçmesi gerekecektir.