Makyajda soğuk tonların mevsimi: Soğuk ton makyaj ürünleri
Havaların soğumasıyla birlikte makyaj çantalarımızda da serin rüzgarlar esmeye başlıyor ve canlı renkler yerini soğuk tonlara bırakıyor. Metalik yansımalara, soluk grilere, toprak renklerine ve mantar tonlarına hazır olun.
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Makyajda soğuk tonlar biraz cesaret gerektirse de doğru kullanıldığında son derece güçlü ve çarpıcı bir görünüm sağlıyor. Unutmayın; bu renkleri kullanırken ten makyajı oldukça önemli. Daha canlı ve sağlıklı bir görünüm için allık ya da bronzer’dan yardım alabilirsiniz.
Hazırlayan: Damla Durak
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NYX PRISMATIC EYE SHADOW TIN 59.95 TL
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NARS MADRID FAR 220 TL
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DOLCE&GABBANA FELINEYES INTENSE EYESHADOW QUAD SMOKY TAUPE 3 FAR PALETİ 859 TL