Makyajda soğuk tonların mevsimi: Soğuk ton makyaj ürünleri

Makyajda soğuk tonlar biraz cesaret gerektirse de doğru kullanıldığında son derece güçlü ve çarpıcı bir görünüm sağlıyor. Unutmayın; bu renkleri kullanırken ten makyajı oldukça önemli. Daha canlı ve sağlıklı bir görünüm için allık ya da bronzer’dan yardım alabilirsiniz.

Hazırlayan: Damla Durak