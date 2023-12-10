Maskülen tavır: Wednesday görünümü

HAZIRLAYAN: ASLIHAN SEVER

SÜRPRİZ DOKUNUŞ

Çizgili, sade ya da parlak! Gardırobunuza eklemenizi önereceğimiz bir kravatla hem ofis hem de davet şıklığını yakalayabilirsiniz.

ADDAMS AİLESİ'NE ÖVGÜ

Wednesday görünümünü anmadan geçemeyeceğimiz bir trend! Kravat kullanımı her yerde olduğu gibi davetlerde de sıklıkla karşımıza çıkıyor. Özellikle koyu renk tercihlerle bir arada kullanılan bu aksesuarın istemsizce gotik bir havasının olduğu da aşikar. Elbise ve tulum tercihlerinizle de bir arada kullanabilirsiniz. Bu sonbahar tipik toprak tonlarından ayrılacağınız sonbahar!