Maskülen tavır: Wednesday görünümü
Kayıtsız kalmadan kulak kabartılan kravat modasına, hafif punk bir yorum katan tasarımcılar geçmişle gelecek bağlantısını sade bir şıklıkla yansıtıyor. Özellikle beyaz gömlek birlikteliğiyle gördüğümüz bu stile, modern bir yorum katmak istiyorsanız cesur tercihler yapmaktan kaçınmayın.
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HAZIRLAYAN: ASLIHAN SEVER
SÜRPRİZ DOKUNUŞ
Çizgili, sade ya da parlak! Gardırobunuza eklemenizi önereceğimiz bir kravatla hem ofis hem de davet şıklığını yakalayabilirsiniz.
ADDAMS AİLESİ'NE ÖVGÜ
Wednesday görünümünü anmadan geçemeyeceğimiz bir trend! Kravat kullanımı her yerde olduğu gibi davetlerde de sıklıkla karşımıza çıkıyor. Özellikle koyu renk tercihlerle bir arada kullanılan bu aksesuarın istemsizce gotik bir havasının olduğu da aşikar. Elbise ve tulum tercihlerinizle de bir arada kullanabilirsiniz. Bu sonbahar tipik toprak tonlarından ayrılacağınız sonbahar!
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DOLCE & GABBANA
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‘Cardi B Met Gala’da sevdiğimiz look’lardan biriydi.’
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Etro (Beymen)