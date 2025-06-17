MasterChef'te gecenin tatlısı: Seda'nın sarma kadayıfı!

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan son bölümüne, yarışmacı Seda'nın hazırladığı sarma kadayıf damga vurdu. Şeflerden tam not alan bu iddialı tatlı, izleyicilerin de büyük ilgisini çekti.

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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MasterChef'te gecenin tatlısı: Seda'nın sarma kadayıfı! - Resim : 1

Türkiye’nin en sevilen yemek yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye, her yıl milyonları ekran başına toplayarak gastronomi dünyasına yeni yıldızlar kazandırıyor. 

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MasterChef'te gecenin tatlısı: Seda'nın sarma kadayıfı! - Resim : 2

MasterChef Türkiye’de heyecan tüm hızıyla sürerken, yarışmacılar bir üst tura çıkmak için özgün tariflerini şeflerin beğenisine sunmaya devam ediyor.

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MasterChef'te gecenin tatlısı: Seda'nın sarma kadayıfı! - Resim : 3

Dün akşam ekrana gelen son bölümde dikkatleri üzerine çeken isim ise Seda oldu.

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MasterChef'te gecenin tatlısı: Seda'nın sarma kadayıfı! - Resim : 4

Seda, jüri karşısına iddialı bir tatlıyla çıktı ve sarma kadayıf hazırlayarak hem sunumuyla hem de lezzetiyle öne çıktı.