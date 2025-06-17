MasterChef'te gecenin tatlısı: Seda'nın sarma kadayıfı!
MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan son bölümüne, yarışmacı Seda'nın hazırladığı sarma kadayıf damga vurdu. Şeflerden tam not alan bu iddialı tatlı, izleyicilerin de büyük ilgisini çekti.
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Türkiye’nin en sevilen yemek yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye, her yıl milyonları ekran başına toplayarak gastronomi dünyasına yeni yıldızlar kazandırıyor.
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MasterChef Türkiye’de heyecan tüm hızıyla sürerken, yarışmacılar bir üst tura çıkmak için özgün tariflerini şeflerin beğenisine sunmaya devam ediyor.
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Dün akşam ekrana gelen son bölümde dikkatleri üzerine çeken isim ise Seda oldu.
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Seda, jüri karşısına iddialı bir tatlıyla çıktı ve sarma kadayıf hazırlayarak hem sunumuyla hem de lezzetiyle öne çıktı.