Mayıs ayında dekorasyona renk katacak 6 trend ton
Tasarımcılar ve renk uzmanları, Mayıs ayında iç mekanlarda öne çıkan renk trendlerini paylaştı. Domates kırmızısından ördek yumurtası mavisine, yosun yeşilinden mandalina turuncusuna kadar evinizin havasını değiştirecek 6 etkileyici tonu keşfedin!
Mayıs, doğanın canlandığı, gün ışığının uzadığı ve açık havanın cazibesinin arttığı en iyimser aylardan biri. İç mekânlarda da bu iyimserliği yansıtmak için doğru zaman. Renk uzmanları ve tasarımcılar, bu ay için önerdikleri canlı ve sıcak tonları paylaştı. İşte Mayıs ayının enerjisini yansıtan 6 göz alıcı renk:
1. Domates Kırmızısı
Beklenmedik kırmızı dokunuşlar, son yıllarda iç tasarım dünyasında cesur bir trend haline geldi. Enerji veren, dikkat çeken ve alanlara canlılık katan domates kırmızısı; pencere çerçevelerinde, raflarda veya bir vurgu duvarında rahatlıkla kullanılabiliyor.
2. Ördek Yumurta Mavisi (Açık turkuaz)
Mavi ve yeşil arasında yer alan ördek yumurtası mavisi, yıl boyu kullanılabilecek kadar zamansız ama özellikle bahar aylarında ferahlık hissi veriyor. Doğal ışıkta serin, yapay ışıkta daha yeşilimsi görünen bu renk iç mekânlarda harika bir seçenek.
3. Somon Pembesi
Turuncumsu alt tonları sayesinde sıcak, davetkâr ve rafine bir his veren somon pembesi, klasik pembeye alternatif arayanlar için ideal. Bu ton, özellikle mutfaklar gibi yumuşak ama dikkat çekici bir dokunuş isteyen alanlarda etkileyici sonuçlar sunuyor.