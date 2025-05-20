Mayıs ayında dekorasyona renk katacak 6 trend ton

Mayıs, doğanın canlandığı, gün ışığının uzadığı ve açık havanın cazibesinin arttığı en iyimser aylardan biri. İç mekânlarda da bu iyimserliği yansıtmak için doğru zaman. Renk uzmanları ve tasarımcılar, bu ay için önerdikleri canlı ve sıcak tonları paylaştı. İşte Mayıs ayının enerjisini yansıtan 6 göz alıcı renk: