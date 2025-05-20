Mayıs ayında dekorasyona renk katacak 6 trend ton

Tasarımcılar ve renk uzmanları, Mayıs ayında iç mekanlarda öne çıkan renk trendlerini paylaştı. Domates kırmızısından ördek yumurtası mavisine, yosun yeşilinden mandalina turuncusuna kadar evinizin havasını değiştirecek 6 etkileyici tonu keşfedin!

Harika Pelin Şengül

Harika Pelin Şengül
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Mayıs ayında dekorasyona renk katacak 6 trend ton - Resim : 1

Mayıs, doğanın canlandığı, gün ışığının uzadığı ve açık havanın cazibesinin arttığı en iyimser aylardan biri. İç mekânlarda da bu iyimserliği yansıtmak için doğru zaman. Renk uzmanları ve tasarımcılar, bu ay için önerdikleri canlı ve sıcak tonları paylaştı. İşte Mayıs ayının enerjisini yansıtan 6 göz alıcı renk:

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Mayıs ayında dekorasyona renk katacak 6 trend ton - Resim : 2

1. Domates Kırmızısı

Beklenmedik kırmızı dokunuşlar, son yıllarda iç tasarım dünyasında cesur bir trend haline geldi. Enerji veren, dikkat çeken ve alanlara canlılık katan domates kırmızısı; pencere çerçevelerinde, raflarda veya bir vurgu duvarında rahatlıkla kullanılabiliyor.

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Mayıs ayında dekorasyona renk katacak 6 trend ton - Resim : 3

2. Ördek Yumurta Mavisi (Açık turkuaz)

Mavi ve yeşil arasında yer alan ördek yumurtası mavisi, yıl boyu kullanılabilecek kadar zamansız ama özellikle bahar aylarında ferahlık hissi veriyor. Doğal ışıkta serin, yapay ışıkta daha yeşilimsi görünen bu renk iç mekânlarda harika bir seçenek.

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Mayıs ayında dekorasyona renk katacak 6 trend ton - Resim : 4

3. Somon Pembesi

Turuncumsu alt tonları sayesinde sıcak, davetkâr ve rafine bir his veren somon pembesi, klasik pembeye alternatif arayanlar için ideal. Bu ton, özellikle mutfaklar gibi yumuşak ama dikkat çekici bir dokunuş isteyen alanlarda etkileyici sonuçlar sunuyor.