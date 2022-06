Milyarcamızdan bazıları: 7 ilham veren güçlü kadın

WONDER WOMAN

Çizgi roman sayfalarında hayat bulan, 1941 yılında tanıştığımız süper kahramanımız Diana of Themyscira, bilinen adıyla Wonder Woman, döneminin kadınlara atfedilen normlarına karşı çıkan, güçlü (gerçekten!), cesur ve özgür bir karakter. ‘Güçlü kadın’ fikrini genetiğinde bulunduran kahraman, aynı zamanda özel güçlerinde mitolojik esintiler taşıyor. Afrodit, Athena, Artemis ve daha fazlasının güçlerinin bir araya geldiği bu yetenek paketiyle tanışmayı ise pek istemezsiniz… Tamamen ‘süper’ güçlere sahip Wonder Woman, adeta birden fazla yeteneğiyle yenilmez bir imaja sahip. Güçlerinin yanı sıra hayranlık uyandıran karizması ve görünümüyle de kalbimizin en özel köşesinde. O, muhtemelen aramızda bir yerde ve kesinlikle ruhumuzun derinlerinde.

Hazırlayan: Baran Alışkan

Lynda Carter, Wonder Woman (1975-1979) televizyon dizisinden.