Milyarcamızdan bazıları: 7 ilham veren güçlü kadın

MARIE CURIE

Marie Curie, 1903’te eşi Pierre Curie ile Nobel Fizik Ödülü’nü, 1911’de ise Nobel Kimya ödülünü kazanan tarihin en güçlü kadınlarından biri. Aynı zamanda Nobel ödülü alan ilk kadın ve bunu iki kez gerçekleştiren ilk bilim insanı kendisi. Uranyumla yaptığı çalışmalarla radyoaktiviteyi keşfederken dehasını cömertçe insanlığın hizmetine sunuyordu. Toryumun radyoaktif özelliğini keşfetti, radyum elementini ayrıştırdı. Eşi Pierre’in ölümünden sonra hayatını ve çalışmalarını tek başına sürdürmüş ama cinsiyetçi ve kötü niyetli çevreler tarafından sıklıkla rahatsız edilmiş ve baskı altına alınmıştı. Her şeye rağmen, modern dünyanın ve bilimin borçlu olduğu bir bilim insanı olan Curie, yoluna çıkan engelleri aşarak ilham veren kişiliğini ispatladı. Bilime adanmış bu hayat, radyoaktif maddelerle çalışırken alınmayan önlemlerin ve henüz bilinmeyen zararlı etkilerin de neden olduğu trajik bir sona doğru yavaşça ilerledi. Bize de onu ve dehasını her zaman hatırlamak kaldı.