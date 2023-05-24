Milyoner bir girişimciye göre ailelerin artık gençlere söylememesi gereken 5 kariyer tavsiyesi

Milyoner yatırımcı ve RSE Ventures CEO'su Matt Higgins, "Anne ve babalar iyi niyetli. Ancak 2023 mezunları 2008 mali krizinden bu yana yaşanan en kötü belirsizlik dönemlerinden birinde iş piyasasına girecek. Yoksulluk içinde büyümekten, engelli anneme bakmak için liseyi bırakmaya, üniversite ve hukuk diplomalarımı alırken iki işte birden çalışmaya kadar benzer krizlere katlandım" diyor.

Kendi servetini kendisi yapan bir milyoner ve çok satan bir yazar, CEO ve yatırımcı olduğunu belirten Higgins aldığı risklere de vurgu yapıyor ve modasının geçtiğine inandığı tavsiyeleri şöyle sıralıyor: