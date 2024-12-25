2024 Paris Moda Haftası'nden akıllarda kalan önemli görünümler ve anlar

Elele Kasım 2024 sayısından

Hazırlayan: Selin Soydan

Önceki yıllarda defileler daha sade ve ciddi bir atmosferde gerçekleşirdi. Moda markalarının ana amacı, tasarımlarını sergilemekti ve bunu yaparken genellikle dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınılırdı. Podyumlar basit, düz ve işlevseldi. ‘0’ beden ve beyaz modeller çoğunluktaydı; her şey kıyafetlerin net bir şekilde öne çıkmasını sağlamak içindi. Model yürüyüşleri disiplinli, ritmik ve ciddi bir tarzdaydı. Defilelerde herhangi bir gösteri yer almaz, sadece kıyafetler odak noktası olurdu.

Bugünse defileler tam anlamıyla birer görsel şölen haline geldi. Moda markaları, sosyal medyanın da etkisiyle geniş kitlelere ulaşmak için yaratıcı sınırları zorlayarak defilelerini unutulmaz birer etkinliğe dönüştürüyor. Defileler adeta birer performans sanatına dönüştü.

Coperni’nin Disneyland’de gerçekleştirdiği defile ya da Christian Louboutin’in LP ile havuz başında canlı müzik eşliğinde danslar düzenlediği gösteri buna güzel örnekler. Ayrıca, günümüzde markalar her beden, renk ve ırktan modellerle kapsayıcılığa da büyük önem veriyorlar. Podyumlar, farklı bedenler, etnik kökenler ve stillerle çeşitleniyor.

Bu iki farklı defile tarzını karşılaştırdığımızda, önceki yıllarda sade ve işlevsel olan defileler, bugün yaratıcı şovlar ve artık bir moda gösterisinden çok, unutulmaz bir deneyime dönüşüyorlar. Kim bilir, belki gelecekte öyle defileler izleyeceğiz ki bugünküler bize oldukça basit gelecek. Paris Moda Haftası’nda gerçekleşen ve hafızalarımıza kazınan bu eşsiz anları sizler için derinlemesine inceledik.