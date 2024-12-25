2024 Paris Moda Haftası'nden akıllarda kalan önemli görünümler ve anlar
Paris Moda Haftası, 23 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti ve ilkbahar/yaz 2025 koleksiyonları, birbirinden yaratıcı onlarca marka tarafından göz alıcı bir şekilde tanıtıldı.
Elele Kasım 2024 sayısından
Hazırlayan: Selin Soydan
Önceki yıllarda defileler daha sade ve ciddi bir atmosferde gerçekleşirdi. Moda markalarının ana amacı, tasarımlarını sergilemekti ve bunu yaparken genellikle dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınılırdı. Podyumlar basit, düz ve işlevseldi. ‘0’ beden ve beyaz modeller çoğunluktaydı; her şey kıyafetlerin net bir şekilde öne çıkmasını sağlamak içindi. Model yürüyüşleri disiplinli, ritmik ve ciddi bir tarzdaydı. Defilelerde herhangi bir gösteri yer almaz, sadece kıyafetler odak noktası olurdu.
Bugünse defileler tam anlamıyla birer görsel şölen haline geldi. Moda markaları, sosyal medyanın da etkisiyle geniş kitlelere ulaşmak için yaratıcı sınırları zorlayarak defilelerini unutulmaz birer etkinliğe dönüştürüyor. Defileler adeta birer performans sanatına dönüştü.
Coperni’nin Disneyland’de gerçekleştirdiği defile ya da Christian Louboutin’in LP ile havuz başında canlı müzik eşliğinde danslar düzenlediği gösteri buna güzel örnekler. Ayrıca, günümüzde markalar her beden, renk ve ırktan modellerle kapsayıcılığa da büyük önem veriyorlar. Podyumlar, farklı bedenler, etnik kökenler ve stillerle çeşitleniyor.
Bu iki farklı defile tarzını karşılaştırdığımızda, önceki yıllarda sade ve işlevsel olan defileler, bugün yaratıcı şovlar ve artık bir moda gösterisinden çok, unutulmaz bir deneyime dönüşüyorlar. Kim bilir, belki gelecekte öyle defileler izleyeceğiz ki bugünküler bize oldukça basit gelecek. Paris Moda Haftası’nda gerçekleşen ve hafızalarımıza kazınan bu eşsiz anları sizler için derinlemesine inceledik.
Bir Prenses Masalı
Coperni Paris Moda haftasının hem kapanışını yaptı hem de en çok konuşulanı oldu. İlkbahar/Yaz 2025 defilesini ‘dünyanın en mutlu yeri’ diye adlandırılan Disneyland Paris’te gerçekleştirdi. Podyumda Irına Shayk ve Lila Moss gibi ünlü isimler yürürken finalde hiç beklemediğimiz bir şekilde Kylie Jenner karşımıza çıktı! Tüm dünya günlerce bu anı konuştu. Kylie, prenses elbisesiyle şatodan çıkmış bir prenses gibiydi!
Fotoğraf: GettyImages
İkinci el pazarlığı
Coperni defilesinde karşımıza çıkan bir Disney tişörtünün bir ikinci el internet sitesinden pazarlık edilerek alındığı ortaya çıktı. Tişört, 9 Euro iken Coperni’nin bir çalışanı 7 Euro teklif edip acil olduğunu belirterek hızlı kargolama istemiş! Markadan henüz bununla ilgili bir açıklama gelmedi.
Coperni defilesinde pazarlık ile alınan tişört
Fotoğraf: GettyImages
Alessandro Michele’in Valentino’su
Valentino mart ayında kreatif direktörü Pierpaolo Piccioli’nin ayrılmasından sonra yerine aldığı Gucci’nin eski kreatif direktörü Alessandro Michele Paris moda haftasında Valentino ile ilk defilesini gerçekleştirdi.
Valentino İlkbahar/Yaz 2025 defilesi
Alessandro Michele
Fotoğraf: GettyImages