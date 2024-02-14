Altın dünyasının yeni trendi Meltem bilezikler: Meltem bilezik nedir? Fiyatları ne kadar?

Bu özel bilezikler, bileğe doğrudan geçmesi ve bileğin şeklini yumurta gibi takip etmesi nedeniyle pek çok kişi tarafından tercih ediliyor.

Meltem bilezikler, 8, 14 ve 22 ayar gibi farklı seçeneklerle takı tutkunlarına sunuluyor. Ayrıca 6-10 gram arasında değişen gramaj seçenekleriyle her zevke hitap ediyor.