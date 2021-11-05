Kısa haber turu: Moda dünyasında son günlerde neler oldu?
Karl Lagerfeld’in beyaz perdeye taşınacak yansıması, Kim Kardashian’ın iddialı pazarlama hamleleri, Jimmy Choo’nun cüretkarlığa davetini ve daha fazlasını bir araya getirdik. Moda Haber’e hoş geldiniz!
Hazırlayan: Simay Engür
YENİDEN LAGERFELD
Devasa siyah gözlüklerinin ardından dünyayı nasıl gördüğünü asla bilemeyeceğiz; ancak Karl Lagerfeld’in modayı algılayış biçimimizi değiştiren bakışıyla yeniden buluşmaya hazırız! Disney, iki yıl önce aramızdan ayrılan ikonik moda tasarımcısının biyografisi niteliğindeki Kaiser Karl ismini taşıyacak yapımın hazırlıklarına başladı. 70’lerin başında Chanel’in kreatif direktörü olarak yükselişinden itibaren tüm hayatını konu alacak yapım, Lagerfeld’in kariyerinin yanı sıra Jacques de Bascher ile romantik ilişkisinden Yves Saint Laurent ile rekabetine dek kişisel hayatını da araştıracak. Oyuncu kadrosu henüz açıklanmayan Kaiser Karl’ın 2022 yılında gösterime girmesi planlanıyor.
HAYALLERE!
İlhamını bireysel ifadenin öneminden alan yeni ‘The Language of Calvin Klein’ kampanyasıyla Calvin Klein, kelimelerin yaratıcı gücünü keşfe çıkıyor. Kendini hikayelerin, yaratıcı cesaretin ve hayallerin cazibeli sularına bırakan model Kaia Gerber, Blackpink grubundan Jennie ve müzisyen Deb Never ile markanın #MyCalvins hareketinin devamı niteliğindeki 2021 Sonbahar kampanyasında buluşuyoruz. Sürdürülebilirlik ilkesiyle, daha az su kullanılarak üretilmiş ve bir 90’lar ikonu olan ‘straight jean’ ise koleksiyonun en göze çarpan parçalarından.
ELMA, BU YEDİĞİMİZ GALİBA?
Megan Fox ve Kourtney Kardashian’ı bir araya getiren Skims’in son kampanyasıyla tanışın! Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen MTV Video Müzik Ödülleri’nde Megan Fox ve Kourtney Kardashian’ın sevgilileriyle öpüşme anları, Instagram’ı ele geçirmişti. Şimdiyse Kim Kardashian’ın markası Skims’in yeni pazarlama hamlesiyle karşı karşıyayız. Sevgili Kim, sen gerçek bir oyun kurucusun!
CÜRETKARLIĞA SAYGI DURUŞU
Gündüzden geceye göz alıcı bir geçiş yapıyoruz! Jimmy Choo’nun 2021 Sonbahar kampanyası ‘Time To Dare’ çekiciliğin ve kişinin kendi stil anlayışını benimsemesinin modern simgesi Hailey Bieber ile buluşuyor. Jimmy Choo markasının kreatif direktörü Sandra Choi, Hailey Bieber’ın markanın ruhunun vücut bulmuş hali olduğunu söylüyor ve bu doğal ahengi öyle tarif ediyor: Seksi, çekici, cüretkar ve kendinden emin.