Kısa haber turu: Moda dünyasında son günlerde neler oldu?

Hazırlayan: Simay Engür

YENİDEN LAGERFELD

Devasa siyah gözlüklerinin ardından dünyayı nasıl gördüğünü asla bilemeyeceğiz; ancak Karl Lagerfeld’in modayı algılayış biçimimizi değiştiren bakışıyla yeniden buluşmaya hazırız! Disney, iki yıl önce aramızdan ayrılan ikonik moda tasarımcısının biyografisi niteliğindeki Kaiser Karl ismini taşıyacak yapımın hazırlıklarına başladı. 70’lerin başında Chanel’in kreatif direktörü olarak yükselişinden itibaren tüm hayatını konu alacak yapım, Lagerfeld’in kariyerinin yanı sıra Jacques de Bascher ile romantik ilişkisinden Yves Saint Laurent ile rekabetine dek kişisel hayatını da araştıracak. Oyuncu kadrosu henüz açıklanmayan Kaiser Karl’ın 2022 yılında gösterime girmesi planlanıyor.