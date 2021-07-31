Kısa kısa Temmuz ayı moda haber turu

Hazırlayan: Simay ENGÜR
BENİ BIRAKMA
Zararın neresinden dönerse, kar edebileceğini düşünenler kulübüne hoş geldiniz. Victoria’s Secret, efsanevi yeni yıl şovunu tamamen iptal etme kararının ardından şimdi de meleklerine veda ettiğini açıklıyor. Markanın yıllardır kusursuz ve sıfır bedenlere övgü niteliğindeki stratejisi, son dönemde haklı gururunu yaşayan ‘beden olumlama’ hareketinin tam karşısında durarak büyük bir tepkiye neden oluyordu. Victoria’s Secret’ın CEO’su Martin Waters, tüm dünyada güzellik standartları tartışmaya açılırken; bu yönde gelen taleplere yanıt vermekte çok yavaş kaldıklarını kabul ediyor ve erkeklerin ne istediğiyle ilgilenmeyi bırakıp kadınların ne istediğiyle ilgileneceklerini belirtiyor. Yeni ve ilerici VS Collective markasını ise oyuncu Priyanka Chopra, model Adut Akech, trans model Valentina Sampaio ve futbolcu Megan Rapinoe olmak üzere yedi kadının temsil edeceğini duyuruyor. Satın aldırtmak ya da aldırtamamak; işte bütün ‘beden olumlama’ meselesi bu… Yanılıyor muyuz?
VINTAGE RÜYALAR
Vintage, moda dünyasının iklim krizinden dönüş bileti olabilir mi? Fransız marka Isabel Marant, geçtiğimiz ay daha sorumlu bir moda anlayışına teşvik etmek amacıyla Isabel Marant Vintage platformunu sundu. Ürün bağışında bulunan müşterilere, indirim kuponu verilecek ve marka daha sonrasında hangi eşyaların tamir edilip satışa sunulabileceğiniz karar verecek. Ayrıca eski koleksiyonlardan kıyafetler, aksesuarlar ve ayakkabılar da Isabel Marant Vintage platformunun web sitesinde satışa sunulacak. Daha sürdürülebilir olmak için döngüsel ekonomiye katkı sağlamayı hedefleyen vintage platformundan elde edilecek gelirse, kadınların eğitimini ve zanaatını desteklemek için Isabel Marant Bağış Fonu’na gidecek.
ALTER EGO
Gucci’nin alternatif benliği olarak Balenciaga ile tanışın! Balenciaga, 2022 İlkbahar Koleksiyonu için Gucci’nin 100’üncü yıl kutlamalarının devamı niteliğinde bir defile gerçekleştirdi. Balenciaga’nın Gucci’nin ikonik çift G’lerini, ustalıkla çift B’lerle değiştirmesi başta olmak üzere pek çok bir nevi ‘hackleme’ anına şahit olduk. Ayrıca Balenciaga kasım ayında satışa sunulacak olan monogramlı bir çantaya ‘bu bir Gucci çantası değil’ yazarak grafiti sanatına ve elbette ki ressam René Magritte’in ünlü ‘Ceci n’est pas une pipe’ yani ‘bu bir pipo değildir’ eserine de selam gönderiyor.
SİZ TEK, BİZ İKİMİZ
Geçtiğimiz ayın en rütbeli sokak görünümüne, kombo trendiyle imza atan isim olarak Emily Ratajkowski! Düşük belli jean pantolonlar ve mikro üstler yaz bitmeden ulaşmanız gereken ideal bir trend anı. Hala denemediyseniz, Emily Ratajkowski’nin etkisiyle girdiğiniz platonik aşktan kurtulup bu ikili delilikle gerçek bir aşka yelken açmalısınız!