Kısa kısa Temmuz ayı moda haber turu

Hazırlayan: Simay ENGÜR

BENİ BIRAKMA

Zararın neresinden dönerse, kar edebileceğini düşünenler kulübüne hoş geldiniz. Victoria’s Secret, efsanevi yeni yıl şovunu tamamen iptal etme kararının ardından şimdi de meleklerine veda ettiğini açıklıyor. Markanın yıllardır kusursuz ve sıfır bedenlere övgü niteliğindeki stratejisi, son dönemde haklı gururunu yaşayan ‘beden olumlama’ hareketinin tam karşısında durarak büyük bir tepkiye neden oluyordu. Victoria’s Secret’ın CEO’su Martin Waters, tüm dünyada güzellik standartları tartışmaya açılırken; bu yönde gelen taleplere yanıt vermekte çok yavaş kaldıklarını kabul ediyor ve erkeklerin ne istediğiyle ilgilenmeyi bırakıp kadınların ne istediğiyle ilgileneceklerini belirtiyor. Yeni ve ilerici VS Collective markasını ise oyuncu Priyanka Chopra, model Adut Akech, trans model Valentina Sampaio ve futbolcu Megan Rapinoe olmak üzere yedi kadının temsil edeceğini duyuruyor. Satın aldırtmak ya da aldırtamamak; işte bütün ‘beden olumlama’ meselesi bu… Yanılıyor muyuz?