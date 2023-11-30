Moda: Sonbaharın izinde

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Styling: Feray Kanpolat
Fotoğraf: Nurdan Usta
Makyaj: Erdem Yıldız
Saç: Mertcan Pekgüzel
Styling Asistanı: Büşra Kahveci
Elbise: Ganni (V2K Designers) 13.950 TL
Body: H&M Studio 989,99 TL
Kazak: 699,99 TL
Çizme: Editöre ait.
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Yelek: İpekyol 3999 TL
Kemer: Hotiç 1399 TL
Bot: H&M 1799 TL
Şal: Zara Home 1699 TL
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Ceket: Zara 1999 TL
Bikini Üst: H&M 369,99 TL
Pantolon: Max&Co 7199 TL
Kolye: Bodhita 2350 TL
Çizme: Editöre ait.
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Mont: H&M 1999 TL
Kazak: Zara 759 TL
Crop top: Bershka 229 TL
Bikini üst: Oysho 559 TL
Çanta: Beymen Club 4699 TL
Kolye: You (Gizia Gate) 2450 TL (Kemer olarak kullanıldı.)