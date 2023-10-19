Sokak stili: Hareketli tutku

HAZIRLAYAN: İREM NAZ GÜVEL

Hazır olun, peplum geri döndü! 2010’ların başında aşina olduğumuz peplumu geniş ve volanlı bel kısmıyla hatırlıyoruz. Ancak 2023 peplumu, o zamandan bu zamana kadar dersini iyi çalıştı ve kendini güncelledi. Yeni nesil tarzıyla da hala dikkatleri bele çekiyor ama bunu püskül, ince pileler, şifon hatta deri ile yapıyor. Öne çıkan bir diğer özelliği de farklı tarzlara uyarlanabiliyor olması. Klasik pantolonlarla kombinlenen volanlı bluzlar sofistike bir ofis görünümü sunarken, kot pantolonla tercih edilidiğinde de gün içinde şık ve rahat bir kombin oluşturuyor. Böylece abartıya kaçmadan hem modern hem de klasik olmayı başarıyor.