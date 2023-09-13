Netflix, Cem Yılmaz imzalı Do Not Disturb için ilk görselleri ve fragmanı paylaştı
Netflix, merakla beklenen yeni filmi Do Not Disturb için fragmanı ve ilk görselleri paylaştı. Cem Yılmaz imzalı film, 29 Eylül’de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.
Do Not Disturb filmi için ilk görseller ve fragman paylaşıldı. Cem Yılmaz’ın yeni Netflix Türkiye yapımı izleyicilerle buluşmak için geri sayıma geçti.
Pandemi sebebiyle işsiz kalıp karaya dönen Ayzek, sessiz sakin bir otelde gece vardiyasında başladığı işinin ilk gecesinde konukların peşine takılarak umulmadık maceralara atılır. Hayatını bir düzene koyabilmek için attığı bu ilk adımda kendisini hiç beklemediği olayların merkezinde bulur.
Kara Komikler serisinden tanıdığımız Ayzek’in dünyasına çok daha yakından tanık olacağımız Do Not Disturb, kadrosunda buluşturduğu sevilen ve başarılı oyuncularıyla da dikkat çekiyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz (Ayzek), Ahsen Eroğlu (Suhal), Celal Kadri Kınoğlu (Bahtiyar), Özge Özberk (Saniye), Bülent Şakrak (Davut), Nilperi Şahinkaya (Peri), Mustafa Kırantepe (Cengiz), Zafer Algöz (Salih), Diren Polatoğlu (Çarli), Seda Akman (Dora), Can Yılmaz (Bahri), Selen Şenay (Hacer) yer alıyor.