Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (6-12 Kasım)
Netflix, geçen hafta platformda en çok izlenen yapımları paylaştı... 6-12 Kasım haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler de belli oldu. İşte geçtiğimiz haftanın en çok izlenen 10 dizisi...
10- Dünyanın En Zengin Kadını Nasıl Dolandırıldı?
Dünyanın en zengin kadını ile kızı arasındaki anlaşmazlık nasıl ulusal bir skandala dönüştü? Bu sürükleyici belgesel dizisi hikâyeyi tüm detaylarıyla anlatıyor.
9- Lupin: Part 3
Arsen Lüpen'in maceralarından esinlenen kibar hırsız Assane Diop, varlıklı bir aile yüzünden haksızlığa uğrayan babasının intikamını almak için kolları sıvar.
Başroldekiler: Omar Sy, Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme
Yaratıcılar: George Kay
8- Unicorn Akademisi
Karanlık bir güç Tekboynuz Adası'nı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakınca cesur bir genç ve beş okul arkadaşı, çok sevdikleri sihirli akademilerini korumak için birleşir.
Başroldekiler: Sara Garcia, Sadie Laflamme-Snow, Fairburn
7- Terzi: 1. sezon
Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami'nin sırlarına bir yenisi eklenir.
Başroldekiler: Çağatay Ulusoy, Salih Bademci, Şifanur Gül
Yaratıcılar: Onur Güvenatam