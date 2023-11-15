Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (6-12 Kasım)

Netflix, geçen hafta platformda en çok izlenen yapımları paylaştı... 6-12 Kasım haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler de belli oldu. İşte geçtiğimiz haftanın en çok izlenen 10 dizisi...

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Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (6-12 Kasım) - Resim : 1

10- Dünyanın En Zengin Kadını Nasıl Dolandırıldı?

Dünyanın en zengin kadını ile kızı arasındaki anlaşmazlık nasıl ulusal bir skandala dönüştü? Bu sürükleyici belgesel dizisi hikâyeyi tüm detaylarıyla anlatıyor.

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Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (6-12 Kasım) - Resim : 2

9- Lupin: Part 3

Arsen Lüpen'in maceralarından esinlenen kibar hırsız Assane Diop, varlıklı bir aile yüzünden haksızlığa uğrayan babasının intikamını almak için kolları sıvar.

Başroldekiler: Omar Sy, Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme
Yaratıcılar: George Kay

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Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (6-12 Kasım) - Resim : 3

8- Unicorn Akademisi

Karanlık bir güç Tekboynuz Adası'nı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakınca cesur bir genç ve beş okul arkadaşı, çok sevdikleri sihirli akademilerini korumak için birleşir.

Başroldekiler: Sara Garcia, Sadie Laflamme-Snow, Fairburn

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Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (6-12 Kasım) - Resim : 4

7- Terzi: 1. sezon

Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami'nin sırlarına bir yenisi eklenir.

Başroldekiler: Çağatay Ulusoy, Salih Bademci, Şifanur Gül
Yaratıcılar: Onur Güvenatam