Nişanın ardından soluğu tatilde aldılar! İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un tekne tatilinden kareler
Geçtiğimiz haftalarda nişanlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Göcek'te ön balayına çıktı. Lüks yatlarıyla koy koy dolaşan ünlü çift, tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Son dönemin en popüler oyuncularından Demet Özdemir , şarkıcı Oğuzhan Koç'tan 4 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi almıştı. Çift, geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı atmış, aile arasında düzenlenen törenle nişanlanmıştı. Güzel oyuncu, nişanın ardından soluğu sevgilisi ile Göcek'te aldı.
İkili, ellerine aldıkları dürbün ile gün boyu çevreyi kontrol etti. Göcek koylarını gezdikten sonra tekneyi bir koya demirleyen çift, gazetecileri görünce "Eyvah yakalandık" deyip poz verdi.
Aşk dolu bakışları dikkatlerden kaçmayan ünlü çiftin telefonları da hiç susmadı. Özdemir ve Koç, nişan tebriği nedeniyle yakınlarından gelen telefonları cevapladı.
Özdemir, mor bikinisi ve güzelliği ile dikkat çekti. Oğuzhan Koç'un sosyal medyada yayınladığı karın kasları ise tescillenmiş oldu. Yoğun geçen sezonun ardından tatil rotalarını Muğla'ya çeviren çiftin, cuma gününe kadar Göcek koylarını dolaşacağı öğrenildi.