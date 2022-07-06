Nişanın ardından soluğu tatilde aldılar! İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un tekne tatilinden kareler

Özdemir, mor bikinisi ve güzelliği ile dikkat çekti. Oğuzhan Koç'un sosyal medyada yayınladığı karın kasları ise tescillenmiş oldu. Yoğun geçen sezonun ardından tatil rotalarını Muğla'ya çeviren çiftin, cuma gününe kadar Göcek koylarını dolaşacağı öğrenildi.