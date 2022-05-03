Nude makyaj nasıl yapılır? Nude makyaj için 11 ürün

Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı

NASIL YAPILIR?

Cilt: Doğal makyajın en önemli ayrıntılarından biri de kusurları kapatırken kamufle etmemeyi öğrenmekten geçiyor. Bu nedenle öncelikle ciltteki parlak görüntüyü kaybetmemek gerekiyor. Nude makyaja başlarken mutlaka bir nemlendirici kullanmalısınız. Böylece cildinizde istediğiniz parlaklığı yakalarsınız. Sonrasında ise eğer varsa kızarıklık, sivilce ya da koyu halkaları bir concealer yardımıyla kapatabilirsiniz.

Gözler: Göz makyajınızda en önemli silahınız maskaranız olacak. Bu nedenle göz farınızı olabildiğince doğal tonlardan seçmelisiniz. Bej, kahve ya da şeftali tonları çok uygun. Göz kaleminden ve koyu renklerden kaçınmalısınız.

Kaşlara odaklanın: Kaşlarınızı bir kaş fırçası yardımıyla tarayın fakat kaş kalemi kullanmamalısınız. Bunun yerine kaş jelleri tam size göre olacaktır.

Dudaklar: Ten renginize uygun açık tonlarda bir ruj seçmelisiniz. Uçuk pembe ya da açık kahve tonları bu makyajın vazgeçilmezi. Rujunuzu sürdükten sonra eski usul peçete ile fazlalıkları almayı unutmayın.

Yanaklar: Her zaman kullandığınız pembe ya da kahve tonları yerine daha bronz tonlarda allıkları tercih edebilirsiniz.