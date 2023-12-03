Podyumlardan akıllarda kalanlar
Moda anlayışımızı değiştirecek, yeni trendlerle gardıropları yenileyecek New York, Milano, Paris ve Londra moda haftalarından öne çıkanları yakaladık ve mercek altına aldık. Önümüzdeki sezonun favorilerini şimdiden bir kenara not alıyoruz.
Moda haftalarının ardından geriye aklımızda unutulmaz görünüm de kalıyor. Stilinize ilham verecek, belki de moda anlayışınıza yeni tarzlara birlikte göz atıyoruz. Son trendlerle gardıropları yenileyecek New York, Milano, Paris ve Londra moda haftalarından öne çıkanları ve akıllarda kalanları mercek altına aldık.
HAZIRLAYAN: İREM NAZ GÜVEL
New York, Londra, Milano ve Paris’te toplam dört hafta süren defilelerde 2023-2024 sezonuna damga vuracak trendler moda haftalarında boy gösterdi. Kırmızı elbiseler, hiçbir yere gitmediğini gösteren Y2K esintileri, pantolonlara kafayı takmış onları yok sayan görünümler, sadeleşmiş üstler ve daha fazlası bir sonraki görünümünüzü planlarken büyük ölçüde ilham verecek.
NEW YORK'TA SONBAHAR
Hiç uyumayan şehirde podyumlar çılgın renklere, tasarımlara ve tabii ki olaylara şahitlik etti. Podyumda Ralph Lauren ve Victoria’s Secret gibi tecrübeli isimler muzaffer bir dönüş yaparken, Christian Siriano ve Peter Do gibi yeni yetenekler de yenilikleriyle podyumu hareketlendirdi. New York sosyetesini bozguna uğratan, kitaplara ve dizilere konu olan hikayesiyle tanıdığımız Anna Delvey geri döndüğünü ve ‘gerçek’ bir sosyetik olduğunu kanıtlamak için New York Moda Haftası’nı seçti. Inventing Anna dizisinden nasıl bir kıvrak zekaya ve ikna yeteneğine sahip olduğunu bildiğimiz sözde Alman varis, ev hapsinde tutulduğu binanın çatısında bir defileye ev sahipliği yapmak için halkla ilişkiler devi Kelly Cutrone ve SHAO markasıyla güçlerini birleştirdi. East Village’ın çatı katında 50 kişinin katıldığı bu alışılmadık podyum, benzersiz olsa da koca bir sosyeteyi dolandıran Delvey’in hapisten çıktıktan sonra tekrar takdir görmesi pek çok kişinin içine kurt düşürdü. Ancak ne konuşulursa konuşulsun kötü şöhretini çok iyi yöneten Delvey bu maçı kazandı ve “Haters gonna hate” diyerek devamının da geleceğini garantiledi.
Bir moda haftası sürpriz bir aksama olmadan bittiğinde ona tamamlandı gözüyle bakamıyoruz, nitekim bu moda haftasının şanssız markası Coach oldu. Markanın New York City Halk Kütüphanesi’ndeki defilesinde PETA aktivistleri, markanın ürünlerinde hayvan derisi kullanılmasını protesto etmek için podyumda modellerin arasına karıştı. Bir aktivist hayvan derisini taklit etmek için vücut boyasına bulanırken, bir diğeri de markanın deri kullanımını eleştiren bir pankart taşıdı. Fark edildikleri anda güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılsalar da defilenin önüne geçtiği aşikar. New York’tan sonra Londra’da Burberry, Milano’da Gucci ve Paris’te de Hermès PETA’nın kara listesindeydi.
Yaşanan aksaklıklar ve magazinsel olayların dışında New York Moda Haftası, ilham verici ve gelecek aylara hakim olacağı kesin olan trendlerle dolu dolu geçti. Bu sezon tasarımcılar moda ve güzellik trendlerine ve daha pek çok şeye yeni dokunuşlar sunuyor. İşte New York Moda Haftası’nın öne çıkanları!
Anna Delvey de New York Moda Haftası’nı seçenlerden
“KIRMIZI" ÇİZGİMİZ
Yeni sezon canlı kırmızıyla kalıcı bir güce sahip olacak görünüyor. Coach’da deri görünümler, Kim Shui’de pullu parçalar, Proenza Schouler’de transparan kumaşlar ve Palomo Spain’de de asimetrik gece kıyafetleri kırmızı çizgiyi çekti.
BİRAZ GÜNLÜK, BİRAZ IŞILTILI
Payetlerin ve ışıltılı parçaların sadece özel davetlerde giyildiğini düşünüyorsanız bir kez daha fikirlerinizi gözden geçirin. Carolina Herrera defilesinde iş kıyafetine uygun pullu midi etekler yer alırken, Puppets and Puppets’da da günlük olarak giyilebilecek pullu parçalar göz kamaştırdı. Gündüz kombinlerine biraz ışıltı eklemek öne çıkmanın mükemmel bir yolu olabilir.