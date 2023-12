Podyumlardan akıllarda kalanlar

NEW YORK'TA SONBAHAR

Hiç uyumayan şehirde podyumlar çılgın renklere, tasarımlara ve tabii ki olaylara şahitlik etti. Podyumda Ralph Lauren ve Victoria’s Secret gibi tecrübeli isimler muzaffer bir dönüş yaparken, Christian Siriano ve Peter Do gibi yeni yetenekler de yenilikleriyle podyumu hareketlendirdi. New York sosyetesini bozguna uğratan, kitaplara ve dizilere konu olan hikayesiyle tanıdığımız Anna Delvey geri döndüğünü ve ‘gerçek’ bir sosyetik olduğunu kanıtlamak için New York Moda Haftası’nı seçti. Inventing Anna dizisinden nasıl bir kıvrak zekaya ve ikna yeteneğine sahip olduğunu bildiğimiz sözde Alman varis, ev hapsinde tutulduğu binanın çatısında bir defileye ev sahipliği yapmak için halkla ilişkiler devi Kelly Cutrone ve SHAO markasıyla güçlerini birleştirdi. East Village’ın çatı katında 50 kişinin katıldığı bu alışılmadık podyum, benzersiz olsa da koca bir sosyeteyi dolandıran Delvey’in hapisten çıktıktan sonra tekrar takdir görmesi pek çok kişinin içine kurt düşürdü. Ancak ne konuşulursa konuşulsun kötü şöhretini çok iyi yöneten Delvey bu maçı kazandı ve “Haters gonna hate” diyerek devamının da geleceğini garantiledi.

Bir moda haftası sürpriz bir aksama olmadan bittiğinde ona tamamlandı gözüyle bakamıyoruz, nitekim bu moda haftasının şanssız markası Coach oldu. Markanın New York City Halk Kütüphanesi’ndeki defilesinde PETA aktivistleri, markanın ürünlerinde hayvan derisi kullanılmasını protesto etmek için podyumda modellerin arasına karıştı. Bir aktivist hayvan derisini taklit etmek için vücut boyasına bulanırken, bir diğeri de markanın deri kullanımını eleştiren bir pankart taşıdı. Fark edildikleri anda güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılsalar da defilenin önüne geçtiği aşikar. New York’tan sonra Londra’da Burberry, Milano’da Gucci ve Paris’te de Hermès PETA’nın kara listesindeydi.

Yaşanan aksaklıklar ve magazinsel olayların dışında New York Moda Haftası, ilham verici ve gelecek aylara hakim olacağı kesin olan trendlerle dolu dolu geçti. Bu sezon tasarımcılar moda ve güzellik trendlerine ve daha pek çok şeye yeni dokunuşlar sunuyor. İşte New York Moda Haftası’nın öne çıkanları!

