Saçlara güneş vurmasın

Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı
Sıcak günlerde saçınızı korumak için şapka takmayı ihmal etmemelisiniz. Saç renginiz direkt güneşle temas ederse hem solar hem de saçlarınız kurur.
WE ARE PARADOXX NEMLENDİRİCİ YÜZ, SAÇ VE VÜCUT YAĞI 570 TL
Güneşe çıkmadan önce saçlarınızı mutlaka güneşten koruyucu UV filtreli bir ürünle koruma altına alın. Bu ürünler, saçlarınızın nemini korumaya yardımcı olur.
BONACURE ACİL KURTARMA KÜRÜ 320 TL
Havuza veya denize girmeden önce saçınızı yıkayın ve durulanmayan bir saç kremi kullanın. Saçlarınız, temiz su ve saç kremi ile nemlendirildiğinde klor ve tuzlu suyu daha zor emer.
KERASTASE GENESIS HOMME FLACON SERUM 700 TL
Saçlarınızı, haftada en az bir ya da iki defa saç kurutma makinesiyle kurutmak yerine kendi halinde kurumasına izin verin. Saç şekillendiricisi kullanmayın.
L’OREAL PROFESSIONNEL ABSOLUT REPAIR ALTIN MASKE 260 TL