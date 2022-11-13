Saçlarınızı yeniden ışıldasın! Saçlarınıza iyi gelecek 10 ürün

NEMLENDİRME

Yaz sonrası saçlardaki en önemli sorun kurumalarıdır. Saçlar kurudukça kırılmaya ve sağlıksız görünmeye başlar. Yazın kaybettiği nemi saça geri kazandırmak için mutlaka saçı nemlendirmek gerekiyor. Bu nedenle ilk basamak saçlara nemlendirici ürünler uygulamak. Nemlendirici şampuanlar tercih edin ve nemi hapsetmesi için saç uçlarına mutlaka saç kremi kullanarak en önemli adımlarla saç bakımına giriş yapın.

KIRMADAN TARAYIN

Yazın nemini kaybeden ve yıpranan saç daha hassas oluyor. Saçınız ıslakken fırça kullanmayın, ilk olarak geniş dişli bir tarakla saçınızı yavaşça tarayarak açın. Daha sonra yine hassas dokunuşlarla şekillendirin. Saçınıza uygulayacağınız ısı ve düzleştirme işlemlerinden olabildiğince kaçının. Saçınızı açmak için açıcı spreyler kullanın.

DESTEK ALIN

Profesyonel saç bakımına başlamak da çok önemli. Kuaförde yapılan bakımların içerikleri çok daha yoğun olduğu için daha hızlı sonuç almanız mümkün. Evde de haftada en az bir defa protein zengini içeriklere sahip yoğun yapılandırıcı maskeler kullanın. Banyo sırasında buhar ve ısı ile aktif olan bu maskelerin saçta 15-20 dakika arasında kalması saçın nemlenmesine yardımcı oluyor.

KESTİRİN

Saçınız özellikle yaz aylarında daha çabuk uzar. Yaza girerken saçınızı kestirirseniz saçınız hızla kendisini yeniler. Aynı işlemi yaz sonunda da yapmalısınız çünkü saçlar uçlardan kırıldıkça uzaması da engellenmiş olur. Düzenli olarak uçlardan aldırmak daha bakımlı ve güçlü saçlara kavuşmanıza yardımcı olur.