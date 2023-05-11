Sağlıklı beslenmek isteyenlerin bilmesi gereken 13 süper gıda

Bir yiyeceği süper besin yapan nedir?

Süper gıdalar, bir anlamda, tam olarak kulağa hoş geldikleri gibidir: süper sağlıklı olan bir gıda kategorisi. Ancak her sağlıklı yiyecek bir süper besin değildir.

Czerwony, "Süper yiyecekler, yalnızca beslenme profillerine dayalı olarak beklediğinizin ötesinde, olağanüstü sağlık yararları sunanlardır" diye açıklıyor.

Özellikle, süper gıdalar aşağıdakiler açısından zengindir:

Antioksidanlar: Bu doğal bileşikler, hücrelerinizi hasara karşı korur ve kalp hastalığı, kanser ve diğer hastalıkların riskini azaltabilir.

Mineraller : Bu temel besinler (kalsiyum, potasyum, demir ve benzerlerini düşünün) vücudunuzun en yüksek düzeyde performans göstermesine yardımcı olur.

Vitaminler : Bu organik bileşikleri, takviyelerden almaktansa, süper gıdalar gibi doğal gıdalardan almak daha iyidir.

Süper gıdalar ayrıca aşağıdakiler açısından da yüksek olabilir:

Lif: Lif, kolesterolü düşürmeye, kalp hastalığını önlemeye ve Tip 2 diyabette glikozu kontrol etmeye yardımcı olur .

Flavonoidler: Bitkilerde bulunan flavonoidler (bir zamanlar P vitamini olarak adlandırılırdı) antiinflamatuar ve anti-kanserojen özelliklere sahiptir.

Sağlıklı yağlar: "İyi yağlar" olarak da bilinen tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar, kolesterolünüzü düşürmeye ve kalp hastalığı ve felci önlemeye yardımcı olur.

Hangi gıdalar süper gıda olarak nitelendirilir?

Czerwony, "Süper yiyeceklerin çoğu bitkilerden gelir, ancak bazı balıklar ve süt ürünleri de bu kategoride yer alıyor" diyor. En popüler süper yiyeceklerden bazılarını ve onları bu kadar süper yapan şeyleri paylaşıyor.