Sağlıklı beslenmek isteyenlerin bilmesi gereken 13 süper gıda
Sağlıklı bir yaşamın en önemli gerekliliklerinden biri de sağlıklı beslenme. Son yıllarda daha çok duymaya başladığımız süper besinler ise sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor. Peki süper gıdalar ne işe yarar? Süper gıdalar nelerdir? Birlikte öğrenelim...
Tek bir yiyecek her şeyi yapamaz - ancak bazı yiyeceklerin diğerlerinden daha sağlıklı olduğunu söylemeye gerek yok. Yapraklı bir salata, bir tabak patates kızartmasından daha sağlıklıdır; somon fileto, dopdolu bir cheeseburger'den daha sağlıklıdır; yoğurtlu parfe, dondurmadan daha sağlıklıdır.
Sağlıklı yiyecekler arasında bile bazıları öne çıkıyor. Diyetisyen Beth Czerwony, süper sağlıklı yiyeceklerden ve bu yiyeceklerin vücudunuz için neler yapabileceklerinden bahsediyor.
Süper yiyecekler ne işe yarar?
Süper gıdalar, beslenme açısından tanınan bir gıda kategorisi değildir, bu nedenle bir gıdanın bir gıda olarak kabul edilmesi için karşılaması gereken belirli bir kriter yoktur. Ancak başlık tipik olarak, özellikle besleyici açıdan yoğun ve genellikle kalorisi düşük olan doğal gıdalar için ayrılmıştır.
Czerwony, "Süper gıdalar, bağışıklık fonksiyonunuzu artırarak ve hastalığı önleme veya ilerleme şansınızı azaltarak sağlığın geliştirilmesine yardımcı olur" diyor.
Her süper yiyeceğin farklı beslenme özellikleri vardır, ancak genel olarak şunlarla ilişkilendirilirler:
- Kalp sağlığı
- Güçlü bir bağışıklık sistemi
- Kanser önleme
- Azaltılmış inflamasyon
- Düşük kolesterol
Bir yiyeceği süper besin yapan nedir?
Süper gıdalar, bir anlamda, tam olarak kulağa hoş geldikleri gibidir: süper sağlıklı olan bir gıda kategorisi. Ancak her sağlıklı yiyecek bir süper besin değildir.
Czerwony, "Süper yiyecekler, yalnızca beslenme profillerine dayalı olarak beklediğinizin ötesinde, olağanüstü sağlık yararları sunanlardır" diye açıklıyor.
Özellikle, süper gıdalar aşağıdakiler açısından zengindir:
Antioksidanlar: Bu doğal bileşikler, hücrelerinizi hasara karşı korur ve kalp hastalığı, kanser ve diğer hastalıkların riskini azaltabilir.
Mineraller : Bu temel besinler (kalsiyum, potasyum, demir ve benzerlerini düşünün) vücudunuzun en yüksek düzeyde performans göstermesine yardımcı olur.
Vitaminler : Bu organik bileşikleri, takviyelerden almaktansa, süper gıdalar gibi doğal gıdalardan almak daha iyidir.
Süper gıdalar ayrıca aşağıdakiler açısından da yüksek olabilir:
Lif: Lif, kolesterolü düşürmeye, kalp hastalığını önlemeye ve Tip 2 diyabette glikozu kontrol etmeye yardımcı olur .
Flavonoidler: Bitkilerde bulunan flavonoidler (bir zamanlar P vitamini olarak adlandırılırdı) antiinflamatuar ve anti-kanserojen özelliklere sahiptir.
Sağlıklı yağlar: "İyi yağlar" olarak da bilinen tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar, kolesterolünüzü düşürmeye ve kalp hastalığı ve felci önlemeye yardımcı olur.
Hangi gıdalar süper gıda olarak nitelendirilir?
Czerwony, "Süper yiyeceklerin çoğu bitkilerden gelir, ancak bazı balıklar ve süt ürünleri de bu kategoride yer alıyor" diyor. En popüler süper yiyeceklerden bazılarını ve onları bu kadar süper yapan şeyleri paylaşıyor.
1. Avokado
Czerwony, "Avokado, kalp hastalığı ve felç riskinizi azaltan kalp sağlığına sahip tekli doymamış yağlar açısından zengindir" diyor. Sadece bir avokado, bir muzdan daha fazla potasyum içerir ve avokadonun sağlığa faydaları uzayıp gider.
Diyetinize avokado ekleyin: Avokadoyu kahvaltılarınızda haşlanmış yumurta ile deneyin veya Avokado puding tarifiyle tatlılarınızda da kullanabilirsiniz.