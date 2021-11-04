Sezonun en trend akımı Kazayağı deseni ve 12 ürün önerisi
Asil, farklı, dikkat çekici ve her duruma ve mekana ayak uyduran bir desen; kazayağı ve olmazsa olmaz siyah-beyaz birlikteliği... Sezonun en trend akımı için dolabınızda geniş bir yer açın.
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Bu sezon kaz ayağı deseni çokça karşımıza çıkıyor. 2021 2022 sonbahar kış sezonunda kaz ayağı desenini taşıyan 12 ürün ile alışveriş önerisi hazırladık.
Hazırlayan: Nevin Sarıpınar
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ZARA 499.95 TL
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MACHKA 1950 TL
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NETWORK 3995 TL