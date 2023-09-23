Skin cycling yani cilt döngüsü bakım trendi nasıl uygulanır?

Skin cycling yani cilt döngüsü bakım trendi nedir? Birlikte bakalım...

HAZIRLAYAN: NİLGÜN YILDIZ KONAKCI

Günümüzde bir çok yeniliğe sosyal medya ile ulaşmak mümkün. Bu yeniliklerden biri de şu an dünyada çok popüler hale gelen ve Dermatolog Dr. Whitney Bowe tarafından bulunan yeni cilt bakım trendi; skin cycling. Bu bakım rutini, cilde dinlenme fırsatı vererek cildin çok daha iyi hale geleceğini savunuyor. Altında yatan amaç ise cilt bakım ürünlerini kullandıktan sonra cildin kendini yenilemesi için zaman tanımak.

Nasıl uygulanıyor?

Skin cycling (cilt döngüsü) dört akşam, dört farklı cilt bakımından oluşuyor. Sıralama doğru uygulandığında ise çok iyi sonuçlar elde etmek mümkün.

1. Gün

Cildinizi temizlemekle başlıyorsunuz. Bunun için cildinize zarar vermeyecek, cilt tipinize uygun bir peeling kullanmalısınız. Tanecikli olanlar yerine asitli içeriğe sahip peeling’ler tercih edebilirsiniz. Daha sonra cildinizi rutin nemlendiriciniz ile nemlendirin.

2. Gün

Cildinizdeki ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olacak retinol, retinoid ve A vitamini içeren ürünleri cildinize uygulayabilirsiniz. Özellikle retinol içerikli ürünleri ilk defa kullanacaksanız tahrişi engellemek için önce nemlendirici sürmenizde fayda var. Cildiniz alıştıktan sonra direkt sürülmesi tavsiye ediliyor. Bu ürünleri kullandığınızın ertesi günü ise mutlaka ama mutlaka yüksek korumalı bir güneş kremi uygulamalısınız.

3. ve 4. gün

Bu günler, iyileşme günleri olarak adlandırılıyor. Dördüncü gece, bakım rutininin son adımı oluyor. Cildinizi bir cilt temizleyici ile nazikçe temizledikten sonra nemlendirici kullanıyorsunuz. Bu gecelerde ağır içerikli, cildinizi tahriş edecek ürünlerden kaçınmalısınız.