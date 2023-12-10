Sokak Stili: Gotik zamanı

HAZIRLAYAN: İREM NAZ GÜVEL

Siyah, gotik kıyafetlerin temel rengi olmaya devam ediyor olsa da, bordo ve kahverengi gibi tonlar da bu sezon akıma dahil oldu. Ayakkabılarda kalın tabanlı botlar kullanılırken, daha feminen bir görünüş yakalamak için ince topuklu botlar da bu tarza ayak uyduruyor. Koyu renkleri, iddialı ve farklı parçalarla birleştirerek modaya uygun ve benzersiz bir gotik tarz yaratmak pratik olduğu kadar da cool.