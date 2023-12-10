Sokak Stili: Gotik zamanı
Gotik modası yüzyıllardır hayatımızda ve bugün hala birçok kişinin stiline yansıyor. Bu sezon hem podyumlarda hem de sokaklarda sıkça görmeye devam ediyoruz. Koyu renkler, kalın tabanlı botlar ve karmaşık ayrıntılarla karakterize olan gotik modası günümüzde daha modern ve romantik.
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HAZIRLAYAN: İREM NAZ GÜVEL
Siyah, gotik kıyafetlerin temel rengi olmaya devam ediyor olsa da, bordo ve kahverengi gibi tonlar da bu sezon akıma dahil oldu. Ayakkabılarda kalın tabanlı botlar kullanılırken, daha feminen bir görünüş yakalamak için ince topuklu botlar da bu tarza ayak uyduruyor. Koyu renkleri, iddialı ve farklı parçalarla birleştirerek modaya uygun ve benzersiz bir gotik tarz yaratmak pratik olduğu kadar da cool.
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Chiara Ferragni
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Margaret Zhang
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Jenna Ortega