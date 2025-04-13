Sokak Stili: Sen sus, çantan konuşsun

Elele Şubat - Mart 2025 sayısından.

Çantalar artık sadece bir aksesuar değil, kişiliğimizi yansıtan adeta birer tuval! Kişiselleştirilebilir çantalar, en özgün ve yaratıcı aksesuarlar arasında yer alıyor. Değiştirilebilir askılar, zarif metal rozetler, cesur stickerlar, özel olarak hazırlanan charm’lar ve püskül detaylarıyla her çanta, sahibinin hikayesini anlatan bir parçaya dönüşüyor. Üstelik bazı markalar da çantalara isim yazma, sticker ekleme gibi özellikler sunmaya da başladı. Kişiselleştirilmiş bir çantayı taşımak, “Ben buradayım” demenin en etkili yollarından biri. Bohem bir ruhu püsküllerle vurgulamak, minimalist bir zarafeti baş harflerle süslemek ya da eğlenceli charm’larla enerjik bir ifade yaratmak tamamen sizin elinizde.

Fotoğraflar: GettyImages