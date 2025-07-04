Söz konusu gözlük olunca aklımıza gelen o ünlüler!
Magazin dünyasının ünlü isimleri, seçtikleri gözlük modelleriyle adeta özdeşleşmiş, onları bir ikon haline getirmiştir. Bu gözlükler, sadece bir moda akımını değil, aynı zamanda taşıyıcısının ruhunu, duruşunu ve hatta dönemin ruhunu yansıtmıştır. İşte hafızalara kazınmış, tarihin tozlu raflarında yerini almış ünlülerin ikonik gözlük stilleri...
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Gözlükler... Kimileri için sadece bir ihtiyaç, kimileri içinse stilin ta kendisi. Ancak bazı isimler var ki, seçtikleri gözlüklerle sadece bir moda akımı yaratmakla kalmamış, aynı zamanda kendi efsanelerini yazmışlardır...
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JOHNNY DEEP
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ELTON JOHN
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JOHN LENNON