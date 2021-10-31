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Stil: 60’lara dönüş... Seksi ve yalın

Yaşam tarzı ile dünyaya damga vuran 60’lı yıllar aynı zamanda bünyesinde seksi ve yalın monokrom aşkını da büyüttü. İşte bu büyük aşk kendini yeniledi ve modern bir versiyonla yeni hayranlarını arıyor.

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MANGO 599.99 TL

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LEVI’S 369.90 TL

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LC WAIKIKI 299.99 TL

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ZARA CEKET 499.95 TL