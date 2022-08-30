Stil: Aşkın dört hali

Sosyolog Zygmunt Bauman’ın “İki kişilik yaşamın geniş bir cadde mi, yoksa çıkmaz bir sokak mı olacağı bilinemez; en azından önceden bilinemez. Önemli olan, sanki bu farklılıklar önemsizmiş gibi günler boyunca yol almaktır” sözünden yola çıkarak; artı bir olma cesaretini, sonunu düşünmeden birlikte yol almayı ve yolu göğüslemedikçe muğlak olan çıkmaz sokağa varışı ya da geniş caddeleri aydınlatan sonsuz aşkı takip ediyoruz…

Hazırlayan: Simay Engür

Spider Man: No Way Home filminde, Örümcek Adam ve sevgilisi MJ rolünde izlediğimiz Tom Holland ve Zendaya, hayatta bir kişi daha olma cesaretine dayanarak ikili deliliğe adım atıyor.