Stil: Aşkın dört hali

Sosyolog Zygmunt Bauman’ın “İki kişilik yaşamın geniş bir cadde mi, yoksa çıkmaz bir sokak mı olacağı bilinemez; en azından önceden bilinemez. Önemli olan, sanki bu farklılıklar önemsizmiş gibi günler boyunca yol almaktır” sözünden yola çıkarak; artı bir olma cesaretini, sonunu düşünmeden birlikte yol almayı ve yolu göğüslemedikçe muğlak olan çıkmaz sokağa varışı ya da geniş caddeleri aydınlatan sonsuz aşkı takip ediyoruz…
Hazırlayan: Simay Engür
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