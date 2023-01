Stil hamlesi: Kiralık

MÜKEMMELLİK VE KALİTE

MY BEST LOOK

IRYNA ZDORYK - KURUCU

“Kiralama modeliyle aslında çok önemli bir görev üstleniyoruz. Üretilmiş, hazır kıyafetler tek sefer değil, birkaç kez kullanılıyor. Bu yüzden hem üretim hem de atık azalıyor.”

Iryna Zdoryk, kendini bildiğinden bu yana bir moda tutkunu olduğunu söylüyor. Stiliyle de çevresindekilerin dikkatini çekmeye başlayınca bu konu üzerine yoğunlaşmaya karar veriyor. En nihayetinde ise ‘bulunduğunuz her davette en güzel sizin görünmeniz için varız’ mottosuyla yola çıkarak My Best Look’u kuruyor ve zarafetiyle göz kamaştıran elbiseler özel günlerin aranan ismi haline geliyor.

Niçin özel günlerde kıyafet satın almak yerine kiralamayı tercih etmeye başladık? En çok hangi amaçla ve hangi günlerde kıyafet kiralanıyor?

Özel etkinliklerde kadınların kiralamayı tercih etmelerinin ana sebeplerinden biri, kıyafetin sadece bir kez giyilmesi ve dolaba kaldırılması. Diğer ana sebep ise tabii ki ekonomik olması. Bir elbise satın almak yerine bu bütçeyi birkaç elbise kiralamak için kullanmak daha cazip geliyor. Ayrıca iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve çevre kavramları son zamanlarda çok önem kazandı ve tekstil, dünyaya en çok zarar veren sektörler arasında ikinci sırada yer alıyor. Dolayısıyla insanlar artık daha cazip olanı seçiyor ve kiralama pazarı her geçen gün büyüyor.

Moda sektörünün en önemli gündem maddelerinden biri olan sürdürülebilirliğe katkı sağlayan iş modeliniz, modanın geleceği olarak görülüyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sektörü nasıl bir gelecek bekliyor?

Tekstil fabrikaları, dünyadaki endüstriyel su kirliliğinin beşte birine sebep oluyor ve giysi üretiminde çoğu kanserojen olan 20 bin kimyasal kullanıyor. Bir giysinin ortalama ömrüyse yaklaşık üç yıl ve bu nedenle tekstil ürünleri büyük miktarda atık üretiyor. Tekstil üreticilerinin çevre kirliliğini azaltmalarının birkaç yolunu sayabiliriz; toksik maddelerin kullanımını azaltmak ve geri dönüştürülmüş tekstil materyallerini araştırmak, hızlı moda trendlerine son vermek, atık su uygulamalarını iyileştirmek. Biz, kiralama modeliyle aslında çok önemli bir görev üstleniyoruz: Üretilmiş, hazır kıyafetler tek sefer değil, birkaç kez kullanılıyor. Bu yüzden hem üretim hem de atık azalıyor.

Kıyafet kiralama sektörü, paylaşım ekonomisinin büyük bir parçası haline geldi. Kiralamanın moda sektörüne şu anki katkıları neler oldu ve gelecekte neler olacak?

Bundan 10 ya da 20 yıl önce paylaşım ekonomisi modellerinin gerçekleşmesi olası değildi. Moda sektöründe kıyafet kiralama modeli ilk Amerika Birleşik Devletleri’nde başladı. Rent the Runway dünyadaki ilk kiralama şirketi ve çok gelişmiş bir model. Sadece özel etkinlikler için değil, günlük tişörtten kışlık monta kadar her şeyi kiralayabiliyorsunuz Bu modelin Türkiye’ye gelmesi biraz zaman alacak elbette. Fakat gelecekte bunları göreceğiz ve bunun moda sektörüne de katkısı çok büyük olacak.

My Best Look’ta kıyafet kiralama süreci nasıl işliyor?

Müşterilerimiz, katılacakları davet ya da etkinlik öncesi web sitemiz veya Arnavutköy’deki mağazamızda ürünlerimizi inceleyebiliyorlar. Ardından istedikleri tarihte istedikleri elbiseyi rezerve ediyoruz. Etkinlik tarihinden bir gün önce ise bizden teslim alıyor. Müşterimiz şehir dışında ise ürünü kargoyla gönderiyoruz.

Kiralanan kıyafetlerin hepsi markalara ait veya tasarımcıların imzasını mı taşıyor, yoksa koleksiyonunuzda size ait tasarımlar da yer alıyor mu?

Markamızda dünyanın farklı noktalarından hem ünlü modacıların hem de yeni tasarımcıların koleksiyonlarına yer veriyoruz. Ayrıca kendi tasarımlarımızı da yaratıyoruz.

Koleksiyonunuzda yer alacak tasarımları seçerken ‘olmazsa olmaz’ dediğiniz bir özellik var mı?

Kalite ve estetik.

Kiralama markalarının hızla arttığı bir dönemde sizi öne çıkaran özellikler neler?

Sadece bizde bulunan modeller, farklı kategorideki davetler için her yaşa ve vücut tipine hitap eden tasarımlar.

Markanıza dair kurduğunuz en büyük hayal nedir?

‘Özel bir gün için nereden kıyafet alabilirim?’ sorusuna akla gelen ilk cevabın markamız olması.

Koleksiyonunuzda bulunan kıyafetleri nereden kiralayabiliriz?

Arnavutköy’deki mağazamız ve mybestlook.com.tr web sitemiz üzerinden kiralayabilirsiniz.

Kıyafetlerinizin fiyat aralığı nedir?

1500 lira ile 8000 lira arasında değişiyor.