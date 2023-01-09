Stil hamlesi: Kiralık

Hazırlayan: İrem Özbay

Elele arşivinden- Kasım 2022

ULAŞILABİLİR VE KAPSAYICI

MY RENTAL DRESS

NİLÜFER KUTLU - KURUCU

“Kiralama pazarı, hızlı modanın çevresel ve sosyal açıdan olumsuz etkilerini azaltmayı ve marka imajını korumayı hedefleyen markalar için iyi bir alternatif oluşturuyor.”

Nilüfer Kutlu, 2018’de kız kardeşinin düğünü için hazır giyim markalarında istediği gibi bir kıyafet bulmakta zorlanınca kiralama seçeneğine yöneliyor. Ancak o alanda da seçeneklerin çok kısıtlı olduğunu fark ediyor. Sonrasında ilk adımını bir Instagram hesabı açarak atıyor ve kardeşinin düğün döneminde kendi tasarladığı ve diktirdiği elbiselerin fotoğraflarını yüklüyor. “Denemek istiyorum” yazan ilk mesajı ise birkaç gün içinde alıyor ve evinin küçük bir odasında başlayan My Rental Dress markasının hikayesi bugün birçok kadının özel davetleri dört gözle beklemesinin sebebi olmayı başarıyor.

Niçin özel günlerde kıyafet satın almak yerine kiralamayı tercih etmeye başladık? En çok hangi amaçla ve hangi günlerde kıyafet kiralanıyor?

Müşterilerimiz düğün, nişan, mezuniyet veya özel bir davet gibi etkinlikler için bizi ziyaret ediyor. Çevre bilincine sahip ve harcama konusunda dikkatli tüketiciler hem özel davetlerde hem de günlük hayatta ikinci el ve kiralama seçeneklerini giderek daha fazla tercih etmeye başladı. Kiralamayı tercih ettiğinizde satın almak için bir elbiseye ayırdığınız bütçeyle davetlerde farklı farklı elbiseler giyebiliyorsunuz.

Moda sektörünün en önemli gündem maddelerinden biri olan sürdürülebilirliğe katkı sağlayan iş modeliniz modanın geleceği olarak görülüyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sektörü nasıl bir gelecek bekliyor?

Aslında ‘sürdürülebilirlik’ moda sektöründe uzun yıllardır gündemde. Ancak son birkaç senedir, tüketicilerin bilinç düzeyinin daha da artmasıyla markaların varoluşlarını devam ettirebilmeleri için kaçınılmaz hale geldi. Kiralama seçeneği de bu anlamda öne çıkan trendlerden biri. Kiralama pazarı, hızlı modanın çevresel ve sosyal açıdan olumsuz etkilerini azaltmayı ve imajını korumayı hedefleyen markalar için iyi bir alternatif oluşturuyor. Birçok araştırma da sektörün giderek büyüyeceğini gösteriyor. Örneğin GlobalData Retail, 2018’de 1 milyar dolar büyüklüğe sahip olan kıyafet kiralama sektörünün 2028’de 4,4 milyar dolara ulaşacağını söylüyor.

Kıyafet kiralama sektörü, paylaşım ekonomisinin büyük bir parçası haline geldi. Kiralamanın moda sektörüne şu anki katkıları neler oldu ve gelecekte neler olacak?

Araştırmalar, ikinci el ve kiralama pazarının 10 yıl içinde hızlı modadan daha büyük olacağını gösteriyor. Nitekim son dönemde ortaya çıkan birçok girişimin, pandemi döneminde iptal olan etkinlikler ve ürünlerin ortak kullanımı konusunda artan hassasiyete rağmen büyümeye devam etmesi de sektöre yönelik öngörülerin doğruluğunu kanıtlar nitelikte. Son yıllarda sayıları hızla artan ikinci el satış ve kiralama şirketleri sayesinde gardıroplarda bekleyen ürünlerin sayısını azaltabiliriz diye düşünüyorum.

My Rental Dress’te kıyafet kiralama süreci nasıl işliyor?

Elbiseler hem mağazadan hem de online kiralamalarda ihtiyaç duyulan tarihten iki gün önce size teslim ediliyor. Giydikten sonraki gün kargo veya mağazadan teslim seçeneğiyle iade edilebiliyor.

Kiralanan kıyafetlerin hepsi markalara ait veya tasarımcıların imzasını mı taşıyor, yoksa koleksiyonunuzda size ait tasarımlar da yer alıyor mu?

Şu anda kiralanan modellerimizin çoğu kendi tasarımlarımız ama mağazamızda başka tasarımcıların ürünleri de yer alıyor.

Koleksiyonunuzda yer alacak tasarımları seçerken ‘olmazsa olmaz’ dediğiniz bir özellik var mı?

Kalite, farklılık ve dikkat çekicilik.

Kiralama markalarının hızla arttığı bir dönemde sizi öne çıkaran özellikler neler?

Kesinlikle müşteri memnuniyeti. Sürecinin başladığı andan itibaren elbiselerin muhafazası, hijyeni ve teslimat süreçleri konusunda oldukça titiz çalışıyoruz. Öne çıktığımız bir diğer konu ise ürün çeşitliliğimiz. Mağazalarımızda 500’e yakın elbise ve 100’e yakın gelinlik seçeneğimiz var. Koleksiyonumuzda muhafazakar giyime (modest fashion) uygun seçeneklerin olması da ayırt edici olmamızı sağlıyor.

Markanıza dair kurduğunuz en büyük hayal nedir?

Dünya çapında hizmet veren bir şirkete dönüşmek.

Koleksiyonunuzda bulunan kıyafetleri nereden kiralayabiliriz?

My Rental Dress’in İstanbul ve Ankara’da fiziki mağazası bulunuyor. Ayrıca myrentaldress.com web sitemiz üzerinden de kiralama yapabilirsiniz.

Kıyafetlerinizin fiyat aralığı nedir?

Elbiselerde kiralama fiyatları 1000 ila 4000 lira arasında; gelinliklerde ise 6000 ila 12 bin lira arasında değişiyor.