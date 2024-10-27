Stil önerisi: Vahşi Batı’dan geliyorlar

Ceketlerin altına seçeceğiniz bol paçalı bir jeani bir kovboy çizmesi ve büyük toka detaylı bir kemerle kombinleyebilirsiniz. Western esintili ve püsküllü üstlerle bu görünüm zenginleştirilebilir. Daha dikkat çekici bir tarz içinse kovboy şapkaları cesur bir seçenek olacaktır. Zincir kolyeler, antika görünümlü madalyonlar öne çıkarken, deri ip üzerine takılmış minimal tasarımlar da kovboy modasının sade ve doğal estetiğine uyum sağlıyor. Bu aksesuarlar, sade parçalarla birleştiğinde bile doğal ve sofistike bir dokunuş kazandırıyor.

Elele Eylül-Ekim 2024 sayısından

Hazırlayan: İrem Naz Güvel